الاتحاد الأوروبي سيستثمر 1.6 مليار يورو في المغرب على مدار 5 سنوات

قالت أروسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي سيستثمر 1.6 مليار يورو في دعم مساعي المغرب لتحقيق التحول على صعيد الطاقة وفي المجال الرقمي.

وقالت فون دير لاين على حسابها على تويتر، عقب محادثات في الرباط مع رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش: ”هذه فرصة عظيمة للنقلة الخضراء والنقلة الرقمية“.

ويستهدف المغرب خفض الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بنسبة 45.5% بحلول 2030، كما حدد هدفا للوصول بنسبة الطاقة المتجددة لأكثر من 52% من قدرة توليد الكهرباء بحلول 2025.

وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي لرويترز، إن هذه المساعدات جزء من خطة للاتحاد الأوروبي يطلق عليها اسم البوابة العالمية أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي لحشد 300 مليار يورو خلال الفترة 2021-2027 دعما للمشروعات المستدامة التي تعزز الروابط بين الاتحاد الأوروبي وشركائه.

يذكر أن المغرب افتتح مؤخرا، بحضور الملك محمد السادس، مصنعا لإنتاج اللقاح المضاد لكوفيد-19 باستثمارات تتراوح بين 400 و500 مليون يورو.

وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء إن هذا المصنع سيسهم في ”تأمين السيادة اللقاحية للمملكة ولمجموع القارة الأفريقية“.

وأضافت أن المشروع يندرج ”ضمن رؤية العاهل المغربي الرامية إلى جعل المملكة مركزا في مجال التكنولوجيا الحيوية على صعيد أفريقيا والعالم، يكون قادرا على تأمين الاحتياجات الصحية للقارة على المديين القصير والطويل“.

ويستهدف المصنع، الواقع في منطقة بنسليمان قرب الدار البيضاء، إنتاج 116 مليون وحدة بحلول 2024 عبر ”ثلاث خطوط صناعية“.

وستخصص هذه الخطوط لإنتاج محاقن معبأة مسبقا وزجاجات للسوائل وأخرى مجففة بالتجميد، وسوف تطلق عبوات تجريبية في 30 يوليو/تموز المقبل.

وقالت الوكالة إن هذا المشروع ثمرة شراكة بين القطاعين العام والخاص ”لاسيما بمواكبة من الشركة السويدية ريسيفارم“.

وأوضح مسؤولون أن هذا المشروع يستهدف على المدى المتوسط (2022-2025) إلى نقل التعبئة المعقمة وتصنيع المواد الفعالة لأكثر من 20 لقاحا ومنتجا للعلاجات الحيوية، من ضمنها ثلاثة لقاحات مضادة لكوفيد-19 في أقل من ثلاث سنوات في المغرب، لتغطية أكثر من 70% من احتياجات المملكة وأكثر من 60% من احتياجات القارة الأفريقية.

ويهدف المغرب إلى إنتاج 5 ملايين جرعة بداية من فبراير/شباط المقبل ترتفع إلى 20 مليون جرعة في نهاية 2022، ثم 2 مليار بدءا من 2025.