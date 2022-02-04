صحيفة: أرامكو السعودية تدرس بيع أسهم بقيمة 50 مليار دولار

قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، اليوم الجمعة، إن شركة ”أرامكو“ السعودية، تدرس بيع أسهم بقيمة 50 مليار دولار في إدراج جديد.

وأشارت، حسب ما نقلت وكالة ”رويترز“ إلى أن ”أرامكو“ السعودية تناقش خططا لأكبر طرح أسهم على الإطلاق في الرياض ومن المحتمل أن يكون هناك إدراج ثانوي في لندن أو سنغافورة أو أماكن أخرى.

ونقلت الصحيفة عن مصدرين (لم تكشف هويتهما) أن ”المسؤولين التنفيذيين في أرامكو أجروا مناقشات داخليًا ومع مستشارين خارجيين بشأن بيع أسهم إضافية في بورصة الرياض وإدراج ثانوي، ربما في لندن أو سنغافورة أو أماكن أخرى“.

وأوضحت أن إدراج الأسهم سيكون ”إلى حد بعيد الأكبر في تاريخ أسواق رأس المال وقد يكون من الصعب التراجع عنه“.

وأضافت نقلا عن المصادر أن ”جهود بيع الأسهم لا تزال في مرحلة التخطيط ، ويمكن مع ذلك تأجيلها أو تغييرها.

وفي نهاية عام 2019 جرى إصدار الطرح العام الأولي لشركة ”أرامكو“ لتصبح التحويلات إلى الحكومة تتم من خلال مدفوعات الضرائب مع توزيعات نقدية إضافية عندما ترتفع أسعار النفط، ولكي تصبح الشركة أكثر جاذبية للمستثمرين؛ تم تعديل معدلات الضرائب، وضريبة الاستقطاع، وتطبيق توزيع أرباح ربع سنوية كبيرة، وهو النهج الذي عطلته جائحة كورونا جزئيا خلال 2020.