لوموند: إسبانيا تسعى للتقارب مع المغرب من بوابة الغاز

رأت صحيفة ”لوموند“ الفرنسية، في تقرير لها، نشر اليوم الجمعة، أن الاتفاقية التي وقعتها إسبانيا مع المغرب للسماح بنقل الغاز عبر خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، تفتح صفحة جديدة في العلاقات بين مدريد والرباط بعد أشهر من التوتر.

وأعلنت الحكومة الإسبانية، الخميس أنها ستساعد المغرب على ”ضمان أمن طاقته“ بالسماح له بنقل الغاز عبر خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي الذي أنهت الجزائر ضخّ الغاز عبره منذ أواخر أكتوبر / تشرين الأول الماضي.

وقالت ”لوموند“ إنه ”من خلال مساعدة المغرب على إمداده بالغاز تقدم مدريد لفتة تجاه الرباط في وقت توترت فيه العلاقات الثنائية منذ استقبال إسبانيا في أبريل/نيسان 2021 لزعيم جبهة (البوليساريو) إبراهيم غالي للعلاج هناك، وتصاعدت الأزمة الدبلوماسية بين البلدين بوصول ما يقرب من 10 آلاف مهاجر في منتصف شهر مايو/أيار الماضي إلى منطقة سبتة الواقعة تحت السلطة الإسبانية، مع تخفيف القيود من قبل السلطات المغربية.

وأشار التقرير إلى أن الرباط وقعت أيضا في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اتفاقا مع ”ساوند إنرجي“ وهي شركة بريطانية لتزويدها بالغاز من حقل تشغله في تندرارا شرق المغرب.

وبموجب شروط هذا العقد تتعهد الشركة بإنتاج وتسليم المكتب الوطني للكهرباء ومياه الشرب المغربي ما يصل إلى 350 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويًا لمدة عشر سنوات، وسيمر هذا الغاز عبر الجزء المغربي من خط الأنابيب.

وتحدثت وسائل إعلام مغربية عن مشروع بناء محطة للغاز الطبيعي المسال في ميناء المحمدية بالقرب من الدار البيضاء في المغرب، بينما تواصل إسبانيا إمداد الرباط بالغاز القادم من الجزائر عبر خط أنابيب الغاز البحري ”ميدغاز“ الذي يربط بشكل مباشر بين البلدين والذي ستتم زيادة فاعليته لتعويض توقف النقل عبر أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، وفق ما ذكره التقرير.

وأشارت وزارة الطاقة والانتقال البيئي الإسبانية إلى أن ”المغرب طلب الدعم لضمان أمن الطاقة على أساس العلاقات التجارية، واستجابت إسبانيا بشكل إيجابي، كما كانت ستفعل مع أي شريك أو جار“ وفق ما نقلته الصحيفة الفرنسية.

وأضافت الوزارة ”سيتمكن المغرب من الحصول على الغاز الطبيعي المسال في الأسواق الدولية وتسليمه إلى مصنع لإعادة تحويله في إسبانيا واستخدام خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي لنقله إلى أراضيه“.

وحسب الصحيفة الفرنسية لم ترغب وزارة الطاقة المغربية في تقديم تفاصيل، بما في ذلك التفاصيل المالية، حول هذا الاتفاق. ووفق الموقع المغربي ”360“ أجرى المغرب محادثات مع إسبانيا لعدة أسابيع لاستخدام محطات الغاز الطبيعي المسال في الموانئ الإسبانية لنقل الغاز إلى المغرب.

ويأتي هذا الاتفاق بين مدريد والرباط في الوقت الذي قررت فيه الجزائر نهاية أكتوبر/تشرين الأول عدم تجديد عقد العمل بأنابيب نقل الغاز الذي يتم إيصاله إلى إسبانيا عبر المغرب على خلفية التوترات الدبلوماسية القوية مع جارتها.

وارتفعت وتيرة الخلافات بين البلدين المغاربييْن على وجه الخصوص بشأن القضية الشائكة للصحراء الغربية وهي منطقة صحراوية شاسعة تسيطر عليها الرباط بنسبة 80% لكن يطالب بها الانفصاليون من جبهة ”البوليساريو“ التي تدعمها الجزائر.

ودفعت هذه التوترات الجزائر إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في نهاية شهر أغسطس/آب الماضي.