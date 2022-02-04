الطلب القوي على النفط والأزمة الروسية الأوكرانية‎‎ تدفعانه نحو 100 دولار

رجح محللون هذا الأسبوع، أن تتجاوز أسعار النفط الخام 100 دولار للبرميل، نظرا لقوة الطلب العالمي، مشيرين إلى حرب محتملة بين روسيا وأوكرانيا كأحد أبرز مخاوفهم على الأسواق في عام 2022.

وقال ثلاثة محللين لمنتدى ”رويترز“ للأسواق العالمية إن ”أسعار النفط سترتفع إذا تعطلت الإمدادات العالمية“.

وأضافوا أنها سترتفع أيضا ”مع انتعاش الطلب بسبب تصاعد أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وآسيا، إلى جانب استئناف الأنشطة بعد عمليات الإغلاق التي فرضت للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19“.

وقال جون فيل كبير المحللين الاستراتيجيين العالميين في شركة نيكو لإدارة الأصول في طوكيو إن ”الخطر الجيوسياسي الأكبر هو أوكرانيا، الاتجاه يبدو جيدا بشكل عام بالنسبة للسلع“.

وارتفع خام برنت يوم الجمعة، 55 سنتا، أي 0.6 بالمئة، إلى 91.67 دولار للبرميل بحلول (الساعة 08:07 بتوقيت غرينتش) بعد ارتفاعه 1.16 دولار أمس الخميس.

وأمس الخميس، ارتفعت أسعار النفط في ختام التعاملات، دافعة الخام الأمريكي الخفيف إلى تخطي حاجز 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2014 بسبب مخاوف الإمدادات المستمرة وفي ظل الطقس المتجمد في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط 2.01 دولار، أو 2.3 في المئة، ليبلغ عند التسوية 90.27 دولار للبرميل، وهي المرة الأولى التي يغلق فيها فوق مستوى 90 دولارا منذ السادس من تشرين الأول/أكتوبر 2014.

وارتفع خام برنت القياسي العالمي إلى 91.11 دولار للبرميل، مرتفعا 1.64 دولار، أو 1.8 في المئة.

وأرجع المحللون الارتفاع إلى تزايد المخاوف من أن يؤثر الطقس البارد على الإنتاج في تكساس، مما يؤدي إلى تفاقم شح المعروض في أسواق النفط العالمية.

وزاد شح الإمدادات العالمية والتوتر السياسي العالمي أسعار النفط بنحو 15 بالمئة منذ بداية العام.

ولا يزال الطلب في تصاعد، إذ أدت سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا إلى خفض الاستهلاك مؤقتا في الاقتصادات الكبرى.

وكان تجمع ”أوبك+“ قد اتفق يوم الأربعاء، على التمسك بالزيادات الشهرية البالغة 400 ألف برميل يوميا في إنتاج النفط على الرغم من ضغوط كبار المستهلكين لزيادة الإنتاج بسرعة أكبر.

وتوقع محللو بنك ”جولدمان ساكس“ أن يتجاوز سعر خام برنت 100 دولار للبرميل في الربع الثالث.