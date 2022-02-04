أردوغان: بإمكان تركيا وإسرائيل العمل سويا لنقل الغاز إلى أوروبا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة إن بإمكان بلاده وإسرائيل العمل سويا لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا.

وبحسب ما أوردت ”رويترز“ نقلا عن وسائل إعلام محلية، أشار الرئيس التركي إلى أن ”البلدين سيبحثان التعاون في مجال الطاقة خلال محادثات الشهر المقبل“.

وذكر خلال رحلة عودته من كييف، أن ”التعاون في مجال الطاقة سيكون على جدول الأعمال خلال زيارة الرئيس الإسرائيلي“ المقبلة.

وأضاف أن ”أنقرة تجري محادثات أيضا بشأن توقيع اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي مع العراق“.

وتعمل تركيا على إصلاح علاقاتها الإقليمية المتوترة مع إسرائيل ودول أخرى في إطار مسعى بدأ في 2020.

وفي تهدئة واضحة بعد سنوات من العداء، قال أردوغان أمس الخميس، إن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ سيزور تركيا في منتصف آذار/مارس المقبل.

وكان الرئيس التركي، أعلن في مقابلة مع إحدى القنوات المحلية الخاصة، الأسبوع الماضي، أن مرحلة جديدة في علاقات تركيا وإسرائيل ستبدأ مع زيارة الرئيس الإسرائيلي، بحسب وكالة ”الأناضول“ التركية.

وقال أردوغان إن ”أنقرة أجرت محادثات مع أطراف إسرائيلية في الفترة الماضية“، مضيفا: ”عقدنا اجتماعات في الماضي مع الأطراف الإسرائيلية، وأكدنا التعاون المشترك لنقل الغاز إلى أوروبا، وتركيا لا تزال مستعدة للعمل المشترك“.

وبشأن احتمالية التعاون الاقتصادي مع إسرائيل في منطقة شرق المتوسط، ذكر أردوغان، أن ”الهدف من المفاوضات إحراز تقدم عبر مقاربات إيجابية، وسنبذل ما بوسعنا إذا كان هذا الأمر قائما على أساس الربح المتبادل“.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أجرى، في وقت سابق من الشهر الماضي، مباحثات مع نظيره الإسرائيلي، يائير لابيد، في اتصال هاتفي، بحسب وكالة ”الأناضول“، التي نقلت عن ما وصفتها بـ“مصادر دبلوماسية“ قولها إن أردوغان وجه دعوة للرئيس الإسرائيلي لزيارة تركيا“.

وأضافت المصادر، أن ”اللقاءات بين البلدين مستمرة لترتيب الزيارة“.

وفي نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر، أجرى أردوغان أيضا مكالمة هاتفية نادرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بعد إطلاق تركيا سراح زوجين إسرائيليين كانا محتجزين لتصويرهما أحد القصور الرئاسية التركية.

وأكدت إسرائيل، حينذاك، أن رئيسها هرتسوغ شكر الرئيس التركي أردوغان على إسهامه في الإفراج عن الزوجين الإسرائيليين المعتقلين في بلده بتهمة التجسس.

ورحب هرتسوغ، حسب بيان حكومي إسرائيلي، بسعي تركيا وإسرائيل إلى إجراء حوار شامل بشأن الملفات الثنائية والإقليمية المتعلقة بالسلام في المنطقة، واتفق الزعيمان على مواصلة اتصالاتهما.