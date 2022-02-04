روسيا والصين تبرمان صفقة غاز لمدة 30 عاما عبر خط أنابيب جديد

وافقت شركة ”غازبروم“ الروسية العملاقة للغاز الطبيعي على عقد مدته 30 عاما، لتزويد مؤسسة البترول الوطنية الصينية بالغاز الطبيعي من خط أنابيب جديد يربط الشرق الأقصى الروسي بشمال شرق الصين، حسبما قال مسؤول مطلع على الصفقة، اليوم الجمعة.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه بسبب سياسة الشركة التي تحتكر تصدير الغاز الطبيعي الروسي لـ“رويترز“، إن ”شحنات الغاز الأولى ستبدأ في التدفق في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام وستصل إلى 10 مليارات متر مكعب سنويا بحلول عام 2026“.

وأضاف المصدر أن الصفقة ستتم تسويتها باليورو، فيما لم ترد ”غازبروم“ على طلب للتعليق.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالعلاقات الوثيقة غير المسبوقة لبلاده مع الصين، خلال لقاء مع نظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، قبل ساعات من افتتاح أولمبياد 2022.

وقال بوتين الذي يواجه أزمة حادة مع الغرب بشأن أوكرانيا، مستهلا لقائه مع نظيره الصيني: ”فيما يتعلق بعلاقاتنا الثنائية، فهي تطورت في ظل روحية صداقة وشراكة إستراتيجية، واكتسبت طابعا غير مسبوق حقا“، وفق ما أوردت ”فرانس برس“ نقلا عن التلفزيون الروسي.

وأثنى على ”نموذج لعلاقات لائقة يقوم فيها كل طرف بمساعدة الآخر ودعمه في تطوره“.