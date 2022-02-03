اليابان: محمد بن سلمان أبلغ كيشيدا أن السعودية ستساعد في استقرار سوق النفط

قالت الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أبلغ رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، في محادثات هاتفية، أن المملكة تعتزم المساعدة في استقرار سوق النفط الخام العالمية.

وارتفعت أسعار النفط بنحو 15 بالمئة حتى الآن هذا العام؛ بسبب ضعف الإمدادات العالمية والتوترات السياسية في شرق أوروبا والشرق الأوسط.

يشار إلى أن السعودية تصدرت موردي النفط إلى اليابان، خلال العام الماضي، على الرغم من انخفاض واردات المملكة بنحو 4.2% مقارنة بـ 2019.

وتظهر بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، ارتفاع واردات اليابان من النفط الخام 0.5% إلى 2.49 مليون برميل يوميا في عام 2021، مقارنة بمستواها قبل عام، لتسجل بذلك أول زيادة منذ 9 سنوات.