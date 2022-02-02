وزير النفط الكويتي: الطلب العالمي يشهد تعافيا مستمرا

نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير النفط محمد الفارس قوله اليوم الأربعاء إن الطلب العالمي على النفط يشهد تعافيا مستمرا في ظل أجواء إيجابية وتحسن مؤشرات الاقتصاد العالمي.

وقال الفارس إن محاذير من بينها ارتفاع معدلات التضخم ومتحورات فيروس كورونا تستدعي مواصلة توخي الحذر ومراقبة تطورات السوق، لكن ”تأثيرات متحور كورونا (أوميكرون) ربما تكون طفيفة في ظل التوسع في توزيع اللقاحات“.

وقال مصدران إن أوبك+ اتفقت اليوم على الالتزام بضخ زيادات شهرية تبلغ 400 ألف برميل يوميا في إنتاجها النفطي على الرغم من ضغوط كبار المستهلكين لتسريع الزيادة بعد وصول أسعار الخام إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات.