القضاء الأمريكي يلغي مزادا كبيرا طرحته إدارة بايدن للتنقيب عن النفط والغاز

ألغى قاض أمريكي، يوم الخميس، مزادا كبيرا لإدارة الرئيس جو بايدن كان سيفتح أكثر من 320 ألف كيلومتر مربع في خليج المكسيك للتنقيب عن النفط والغاز، مشيرا إلى تداعيات ذلك على المناخ.

وقال القاضي الفدرالي رودولف كونتريراس في قراره، إن العقود غير صالحة، مؤكدا أن وزارة الداخلية لم تأخذ في الاعتبار بشكل كافٍ تأثيرها على ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأوضح أن السلطات العامة استخدمت نماذج تحليل مؤرخة لتقدير تأثير هذا البيع على البيئة، لذلك يجب إجراء تحليل جديد.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلنت أنها تنوي فتح أكثر من 320 ألف كيلومتر مربع في خليج المكسيك للتنقيب عن النفط والغاز، بعدما نقضت محكمة تعليق هذه النشاطات الذي فرضته حكومة المنطقة.

وواجهت إدارة جو بايدن بعد إعلان عزمها تنفيذ هذا البيع، انتقادات من ناشطين في مجال البيئة، معتبرين أنه يشكل انتكاسة لبرنامج الرئيس الديمقراطي المتعلق بالمناخ.

وشكلت هذه الخطوة انتكاسة كبيرة لبرنامج البيت الأبيض الطموح بشأن المناخ، وقد انتقدتها على الفور مجموعات مدافعة عن البيئة.

وأعلن مكتب إدارة طاقة المحيطات في وزارة الداخلية، أنَّه سيصدر إشعار أخير بعرض للبيع في سبتمبر ”مع طلب استدراج عروض في خريف هذا العام“.

ورفع تحالف لمجموعات بيئية دعاوى قضائية لمنع صفقة إدارة بايدن.

من جهتها، قالت بريتني هاردي محامية منظمة ”إيرث – جاستيس“ التي تمثل التحالف: ”نحن سعداء لأن المحكمة أبطلت البيع غير القانوني للامتيازات من قبل وزارة الداخلية“.

وأضافت: ”لا يمكننا ببساطة الاستمرار في الاستثمار في صناعة الوقود الأحفوري على حساب الناس والكوكب الذي ترتفع حرارته“.

وخليج المكسيك الغني بالمحروقات من المناطق الرئيسية المنتجة للنفط في الولايات المتحدة، ويضم خصوصا تكساس ولويزيانا وفلوريدا.

وأعلن بايدن، في كانون الثاني/يناير 2021، وقف عمليات التنقيب الجديدة عن النفط والغاز على الأراضي الفدرالية، في انتظار مراجعة، بينما كان الرئيس الديمقراطي يسعى إلى وضع أزمة المناخ في صلب قضايا رئاسته.

لكن قاضيا اتحاديا في لويزيانا عينه الرئيس السابق دونالد ترامب، أصدر حكما يطالب الإدارة بالسعي للحصول على موافقة الكونغرس على وقف المشروع.