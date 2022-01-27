النفط يبلغ أعلى مستوياته خلال 7 سنوات بفعل توترات أوكرانيا

جرى تداول النفط عند أعلى مستوياته خلال 7 سنوات بنحو 90 دولارًا للبرميل، اليوم الخميس، إذ دعمت أزمة أوكرانيا الأسعار رغم إشارات إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيشدد السياسة النقدية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 6 سنتات، أي 0.1% إلى 90.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:13 بتوقيت غرينتش، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط سنتين إلى 87.33 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط، أمس الأربعاء، فزاد خام برنت متجاوزًا 90 دولارًا للبرميل لأول مرة منذ 7 سنوات، وسط توترات بين روسيا والغرب.

وتقف روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، في مواجهة مع الغرب بشأن أوكرانيا مما يثير مخاوف من تعطل إمدادات الخام إلى أوروبا.

وينصب اهتمام السوق على اجتماع، يوم الثاني من شباط/فبراير المقبل، لمجموعة ”أوبك+“، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول ”أوبك“ إلى جانب منتجين آخرين، منهم روسيا.

ومن المرجح أن تلتزم المجموعة بخططها لزيادة المستوى المستهدف لإنتاج النفط، في آذار/مارس، وفقًا لما ذكرته عدة مصادر من ”أوبك+“.

وتزيد ”أوبك+“ المستوى المستهدف للإنتاج كل شهر، منذ آب/أغسطس، بمقدار 400 ألف برميل يوميًا متخلية تدريجيًا عن خفض قياسي للإنتاج في 2020.

لكن المجموعة واجهت تحديات تتمثل في الطاقة الإنتاجية المتاحة والتي منعت بعض الأعضاء من زيادة الإنتاج وفقًا لحصصهم، لكن زيادة مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة خففت بعض الشيء من القلق المتعلق بالإمدادات.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت، الأسبوع الماضي، بمقدار 2.4 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاض قدره 728 ألف برميل، في استطلاع لآراء المحللين.

وزادت مخزونات البنزين بمقدار 1.3 مليون برميل، وهي أكبر زيادة، منذ شباط/فبراير 2021.