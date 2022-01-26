للمرة الأولى منذ 2014.. أسعار النفط تكسر حاجز 90 دولارا

اخترقت أسعار النفط حاجز 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى في سبعة أعوام اليوم الأربعاء بدعم من نقص في الإمدادات وتصاعد التوترات السياسية في أوروبا والشرق الأوسط وتزايد القلق بشأن مزيد من الاضطراب في سوق تشهد بالفعل شحا في المعروض.

وقفزت عقود خام برنت 1.80 دولار، أو 2.3%، إلى 90.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 1615 بتوقيت جرينتش، وهي المرة الأولى التي يخترق فيها خام القياس العالمي مستوى 90 دولارا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.1 دولار، أو 2.46%، إلى 87.72 دولار للبرميل.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قالت مصادر عدة في أوبك+، إن المجموعة ستلتزم على الأرجح بالزيادة المخطط لها في مستوى إنتاج النفط المستهدف لشهر مارس/آذار عندما تجتمع الأسبوع المقبل، إذ تعتقد أن الطلب يتعافى رغم احتمالات التراجع التي تتسبب فيها الجائحة والزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة.

وبينما قال مصدران من أوبك+ إن ارتفاع سعر النفط قد يدفع المجموعة إلى التفكير في خطوات أخرى، استبعدت أغلب المصادر اتخاذ قرار جديد في الاجتماع الذي يعقد عبر الإنترنت في الثاني من فبراير/شباط المقبل.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال أمس الثلاثاء، إنه سيدرس فرض عقوبات على الرئيس فلاديمير بوتين إذا غزت موسكو أوكرانيا، فيما كثف القادة الغربيون الاستعدادات العسكرية ووضعوا خططا لحماية أوروبا من أزمة محتملة في إمدادات الطاقة.

كما تصاعدت المخاوف بشأن الشرق الأوسط يوم الإثنين الماضي عندما شنت ميليشيات الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران هجوما صاروخيا على مناطق في الإمارات، وذكر مسؤولون أمريكيون وإماراتيون أن صواريخ أمريكية من طراز باتريوت أحبطت الهجوم.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا مدير عام الأبحاث في شركة نيسان للأوراق المالية: ”اتجاه السوق نحو النزول محدود بسبب التوتر المتزايد بين روسيا وأوكرانيا والتهديد الذي تتعرض له البنية التحتية في الإمارات“، ورجح أن يواصل النفط ارتفاعه بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وجاءت بيانات المخزونات الأمريكية الأسبوعية التي أصدرها معهد البترول الأمريكي متماشية مع التوقعات، وقالت مصادر إن البيانات أظهرت تراجع مخزونات الخام الأمريكية ونواتج التقطير بينما ارتفعت مخزونات البنزين خلال الأسبوع المنتهي في 21 يناير /كانون الثاني.