رويترز: قطر قد توجه بعض إمدادات الغاز لأوروبا بوساطة أمريكية

نقلت وكالة ”رويترز“ عن مصدر مطلع، قوله إن قطر ستحتاج إلى مساعدة من الولايات المتحدة لإقناع عملاء الغاز الطبيعي للدوحة بإعادة توجيه بعض الإمدادات إلى أوروبا في حال عطل الصراع الروسي الأوكراني الإمدادات الروسية إلى القارة.

وقال أحد المصادر، إن الأمر سيناقَش خلال محادثات في واشنطن الأسبوع المقبل بين أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الأمريكي جو بايدن.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، تواصلت الإدارة الأمريكية مع الدوحة ومنتجي طاقة رئيسيين آخرين لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم تقديم المساعدة إذا شنت روسيا هجوما على أوكرانيا وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على موسكو.

وقال المصدر ”قد تكون الدوحة قادرة على المساعدة في حالة حدوث اضطراب عالمي كبير مثلما حدث في 2011 خلال (حادث) فوكوشيما“، في إشارة إلى حادث المفاعل النووي الياباني.

ويمكن للدوحة، أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم، إرسال بعض الغاز الاحتياطي الإضافي إلى أوروبا. وذكر المصدر إنه ليس لدى الدوحة الكثير من الإمدادات الاحتياطية إذ يتم التعاقد على معظم الكميات في صفقات طويلة الأجل.

وأضاف: ”ينبغي على الولايات المتحدة أو غيرها إقناع عملاء الغاز القطري للسماح بإعادة توجيه الغاز المخصص لهم إلى أوروبا كحل قصير الأمد“.

وفي الأجل الطويل، تتوقع قطر أن ترتفع صادراتها من الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير. لكن المصدر قال إنه من أجل ضمان أمن الطاقة يجب على الاتحاد الأوروبي التفكير في الالتزام بعقود طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال لتجنب صدمات الإمدادات في المستقبل.

وكانت بعض الدول الأوروبية قد أعربت عن مخاوفها من أن يؤدي فرض عقوبات قاسية على روسيا، بسبب الأزمة الأوكرانية إلى الإضرار باقتصاداتها، وإلى دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قطع أو تقليص إمدادات الغاز لأوروبا في منتصف الشتاء.

وتحصل أوروبا على أكثر من 40% من غازها الطبيعي من روسيا، ونحو ثلث الغاز الروسي المتدفق إلى أوروبا يمر عبر أوكرانيا.

وقطر واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلا أنها تبيع 75% من هذا الغاز إلى دول آسيوية تفتقر للطاقة؛ مثل اليابان وكوريا الجنوبية، وتوفر نحو 5% من الغاز الطبيعي لأوروبا.