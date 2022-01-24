الكرملين: روسيا مورد موثوق به للطاقة إلى أوروبا

قال الكرملين، اليوم الإثنين، إن ”روسيا مورد موثوق به للطاقة إلى أوروبا حتى في الأوقات الصعبة في العلاقات بين الجانبين“، واصفاً تقارير في وسائل إعلام بريطانية بأن موسكو قد تقطع إمدادات الطاقة إذا فُرضت عقوبات عليها بأنها ”هيستريا زائفة“.

وإمدادات الطاقة في بؤرة الاهتمام، بينما تتعهد كل من الولايات المتحدة وأوروبا بفرض عقوبات جديدة أكثر صرامة على موسكو إذا غزت أوكرانيا.

وتعتمد أوروبا على روسيا في حوالي 35 من حاجاتها من الغاز، وهي أيضاً مستورد رئيسي للنفط الروسي الذي يصل إليها من خلال خطوط أنابيب وموانئ بحرية.

وقفزت أسعار الغاز الأوروبية 14% اليوم، مع تزايد التوترات بشأن حرب محتملة بين روسيا وأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في مؤتمر بالهاتف، اليوم الإثنين: ”في أكثر الأوقات توترا في علاقاتنا، كانت روسيا ضامنا يعتمد عليه لأمن الطاقة لأوروبا“.

ويتهم ساسة أوروبيون شركة ”جازبروم“ الروسية للغاز بحجب إمدادات، ما يساهم في الصعود الحاد للأسعار في السوق الفورية.

واتهم بيسكوف، الولايات المتحدة وحلفاءها، الإثنين، بتصعيد التوترات بصورة ”هيستيرية“ عبر الإعلان عن خطط لتعزيز قوات حلف شمال الأطلسي في شرق أوروبا وإجلاء أسر الدبلوماسيين من السفارة الأمريكية في أوكرانيا.

وقال بيسكوف إن ”احتمالات اندلاع صراع عسكري، يشعل شرارته الجانب الأوكراني في شرق أوكرانيا، أكبر من أي وقت مضى“.

وأضاف أن ”كييف نشرت قوات بأعداد كبيرة قرب حدود المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا“، وهي خطوة وصفها بأنها ”مؤشر على أن أوكرانيا تستعد لمهاجمتهم“، ونفت أوكرانيا ذلك مرارا.

وأشار بيسكوف إلى أن ”المعلومات الواردة من الغرب ممزوجة بالهستيريا ومليئة بالأكاذيب“.

وفي وقت سابق، قال حلف الأطلسي إنه ”وضع قواته في حالة تأهب ويدفع بتعزيزات من السفن والطائرات المقاتلة في شرق أوروبا ردا على الحشود العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا“.

وتشعل الخطوة المزيد من التوتر وسط سلسلة من الإشارات على أن الغرب يستعد لتحرك روسي ضد أوكرانيا، رغم نفي موسكو أي نية لغزوها.

وأمرت الولايات المتحدة الأمريكية، عائلات دبلوماسييها في كييف، مساء أمس الأحد، بمغادرة أوكرانيا ”بسبب التهديد المستمر بعمل عسكري روسي“، داعية الأمريكيين لتجنب السفر إلى روسيا.

كما أعلنت بريطانيا، الإثنين، أنها ستسحب بعض موظفيها وأقاربهم من سفارتها في أوكرانيا ردا على التهديد الروسي المتصاعد في اجتياح الأراضي الأوكرانية.

ولفتت وزارة الخارجية البريطانية إلى أن ”السفارة بحد ذاتها ستبقى مفتوحة من أجل الأعمال الأساسية“.

وتزامن القرار البريطاني مع بدء اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل، ينضم إليه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عبر الفيديو، لبحث التطورات على الحدود الأوكرانية، وفق ما أوردته، وكالة ”فرانس برس“.

من جهتها، أكدت أوكرانيا، اليوم الإثنين، أن قرار الولايات المتحدة إجلاء عائلات دبلوماسييها في كييف ”سابق لأوانه“ في ظل مخاوف من غزو روسي محتمل.

وقال الناطق باسم الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولنكو، في بيان: ”نعتبر أن خطوة من هذا النوع من قبل الجانب الأمريكي سابقة لأوانها وتعكس حذرًا مبالغًا فيه“.