اقتصاد

بيان: قطر توقع اتفاقية لضمان تزويد محطة كهرباء غزة بالغاز
تاريخ النشر: 21 يناير 2022 19:54 GMT
تاريخ التحديث: 21 يناير 2022 20:10 GMT

بيان: قطر توقع اتفاقية لضمان تزويد محطة كهرباء غزة بالغاز

قالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الجمعة، إن اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة وقعت اتفاقا مع شركة غزة لتوليد الكهرباء وشركة توزيع الكهرباء في غزة، تتضمن

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المصدر: رويترز

قالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الجمعة، إن اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة وقعت اتفاقا مع شركة غزة لتوليد الكهرباء وشركة توزيع الكهرباء في غزة، تتضمن إنشاء حساب ضمان لتغطية تكاليف توريد الغاز وتوليد الكهرباء، من خلال محطة التوليد الوحيدة في القطاع.

وستكون اللجنة القطرية بموجب الاتفاقية المالك الرئيسي لهذا الحساب، وستقوم من خلاله بتنظيم وإدارة المدفوعات، وستودع شركة غزة لتوزيع الكهرباء خمسة ملايين دولار شهريا في هذا الحساب، عند بدء تشغيل محطة توليد كهرباء غزة بالغاز.

وكانت قطر الغنية بالغاز تنفق 30 مليون دولار شهريا للمساعدة في تشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في غزة، ودعم الأسر المحتاجة والموظفين المعينين من قبل حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

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