إيران: تدفقات الغاز لتركيا استؤنفت بعد انقطاعها بسبب عطل فني

أفادت وكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية (شانا) اليوم الجمعة بأن صادرات الغاز الإيراني إلى تركيا استؤنفت بعد انقطاعها أمس الخميس بسبب عطل فني.

وقالت شانا ”استؤنفت صادرات الغاز إلى تركيا التي كانت قد توقفت أمس (الخميس 20 يناير) إثر تسرب غاز في محطة على الجانب التركي“.

وأضافت الوكالة دون الخوض في تفاصيل ”كان التوقف الوجيز في صادرات الغاز إلى تركيا بسبب حاجة محطة تعزيز الضغط في تركيا إلى إجراء تعديلات لاستقبال الغاز بعد انخفاض الضغط“.

وقال مسؤول تركي بقطاع الطاقة لرويترز اليوم الجمعة ”بينما يتعين على إيران إرسال 28 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، ترسل نحو 2-3 مليون متر مكعب من الغاز وبضغط منخفض“.

وأضاف المسؤول التركي ”النظام تعطل بسبب انخفاض الكمية والضغط ومحطات الضغط في الجانب التركي جاهزة للتشغيل ولا توجد مشاكل فنية من الجانب التركي“.

وقال مسؤولون أتراك في قطاع الطاقة أمس الخميس إن إيران أوقفت تدفقات الغاز لما يصل إلى 10 أيام بسبب عطل فني مما دفع السلطات التركية إلى إصدار أوامر لمحطات الطاقة التي تعمل بالغاز بخفض استخدام الغاز بنسبة 40 بالمئة.

وتعتمد تركيا بشكل شبه كامل على الغاز المستورد من روسيا وأذربيجان وإيران.

وزودت إيران وحدها تركيا بما يصل إلى 16 بالمئة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي في الأشهر العشرة الأولى من عام 2021، وفقا لأحدث البيانات الرسمية.