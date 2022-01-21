"نواة" الإماراتية توقع اتفاقية مع "سيراب إس إيه" لدعم محطات براكة النووية

وقعت شركة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية اتفاقية مع شركة ”سيراب إس إيه“ الفرنسية، لتقديم خدمات تقنية لدعم عمليات إعادة التزود بالوقود والخدمات الإلكترونية في محطات براكة.

وجاء توقيع الاتفاقية، وفقا لبيان أوردته، وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية ”وام“ على هامش فعالية مبادرة سلسلة التوريد الصناعية الإماراتية الفرنسية للطاقة النووية، المعروفة باسم ”اي فيوجن“، والتي عقدت كجزء من يوم الطاقة النووية الفرنسي في الجناح الفرنسي في إكسبو 2020 دبي.

واستضافت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمجموعة الفرنسية للصناعات النووية ”غيفن“ النسخة الرابعة من مبادرة سلسلة التوريد الصناعية الإماراتية الفرنسية للطاقة النووية، حيث التقى ممثلون من شركات الطاقة النووية الإماراتية الدولية ومسؤولون حكوميون وخبراء في الطاقة لمناقشة الفرص المتنامية للتعاون بين المؤسسات الإماراتية والفرنسية في هذا القطاع.

وبحسب البيان، تعد ”سيراب إس إيه“ من أبرز الشركات الريادية الأوروبية في مجال الخدمات النووية، وتمتلك خبرة في هذا المجال تزيد عن الـ 30 عامًا حيث يمتد نطاق عملها إلى ثماني دول حول العالم.

وعقدت ”سيراب إس إيه“ شراكة مع شركة ”إندل“ المالكة لحصة فيها وهي شركة فرنسية رائدة في خدمات الصناعة والصيانة النووية لتوفير مجموعة واسعة من خدمات الدعم المتخصصة لشركة نواة للطاقة.

وبالتعاون مع شركة ”نوسام“ المحدودة التابعة لها والتي تأسست العام 2021، تمضي ”سيراب إس إيه“ و ”إندل“ قدما في مشاركة خبراتهما لدعم تطوير وتعزيز سلسلة الإمداد النووية في دولة الإمارات.

ووفق الوكالة الرسمية ”توفر محطات براكة الكهرباء الصديقة للبيئة على مدار الساعة دون أي انبعاثات كربونية، حيث تقود أكبر الجهود الجارية في دولة الإمارات لخفض البصمة الكربونية من خلال تسريع خفض الانبعاثات الكربونية لقطاع الطاقة.

ووصلت النسبة الكلية للإنجاز في محطات براكة الأربع إلى أكثر من 96%، وبدأت المحطة الأولى التشغيل التجاري في أبريل 2021، فيما تم ربط المحطة الثانية بشبكة الكهرباء الرئيسية في الدولة في أغسطس 2021 ووصلت طاقة مفاعلها إلى 100% للمرة الأولى في إطار اختبار الطاقة التصاعدي الذي يسبق التشغيل التجاري المتوقع خلال الشهور المقبلة، في وقت وصلت المحطتان الثالثة والرابعة إلى المراحل النهائية من الإنجاز.