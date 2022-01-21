الكويت.. إيقاف عمليات تصدير الفحم البترولي بسبب حريق محدود

قالت شركة البترول الوطنية الكويتية، يوم الجمعة، إن عمليات تصدير الفحم البترولي توقفت مؤقتا؛ بسبب حريق محدود تمت السيطرة عليه، نشب في جزء من الخط الناقل للفحم البترولي بمنطقة الشعيبة الصناعية.

وأضافت الشركة على موقع ”تويتر“، أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات، حسبما ذكرت ”رويترز“.

يشار إلى أن الشركة أعلنت، الجمعة الماضية، أن عاملين اثنين توفيا وأصيب 10 آخرون؛ جراء حريق اندلع في مصفاة ميناء الأحمدي جنوب شرق العاصمة.

وأضافت الشركة في بيان عبر صفحتها الرسمية على ”تويتر“، أنه تم ”تسجيل حالتي وفاة لعاملين من عمالة المقاول من الجنسية الآسيوية تم العثور عليهما في موقع الحادث“.

وأشار البيان إلى أنه ”تم نقل 5 من المصابين“، جراء الحريق من ”مستشفى العدان إلى مستشفى البابطين في حالة حرجة، فيما لا يزال 3 مصابين يتلقون العلاج في مستشفى الفروانية، ومصابان في عيادة الشركة بحالة مستقرة“.