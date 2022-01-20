صادرات النفط السعودية تسجل خلال نوفمبر أعلى مستوياتها منذ 19 شهرًا

كشفت بيانات رسمية، اليوم الخميس، أن صادرات النفط الخام السعودية زادت، في نوفمبر / تشرين الثاني، إلى 6.949 مليون برميل يوميًا وهو أعلى مستوى شهري لها، منذ أبريل/ نيسان 2020.

وأظهرت البيانات أن صادرات النفط الخام قفزت، في نوفمبر/ تشرين الثاني 1.7 % مقارنة مع 6.833 مليون برميل يوميًا في أكتوبر/ تشرين الأول.

وزاد إنتاج أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم 0.132 مليون برميل يوميًا على أساس شهري إلى 9.912 مليون، في نوفمبر / تشرين الثاني، وهو أيضًا أعلى مستوى له، منذ أبريل/ نيسان 2020.

وارتفع استهلاك الخام بالمصافي المحلية السعودية إلى 0.161 مليون برميل يوميًا إلى 2.772 مليون، في نوفمبر/ تشرين الثاني، بينما زاد الحرق المباشر للخام 11 ألف برميل يوميًا إلى 339 ألفًا.

وتراجعت مخزونات المملكة من الخام 4.428 مليون برميل إلى 132.378 مليون.

وتقدم السعودية وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات التصدير الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

وفي تقريرها الشهري هذا الأسبوع، قالت أوبك إنها تتوقع زيادة الإنتاج مع عمل المنظمة وحلفائها، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، على التراجع تدريجيًا عن تخفيضات الإنتاج القياسية التي طبقتها العام الماضي.

وهبطت أسعار النفط، اليوم الخميس، مع جني المستثمرين للأرباح في أعقاب زيادة الأسعار على مدى شهر، لكن زيادة الطلب على المشتقات النفطية، وتعطيلات قصيرة الأجل للإمدادات العالمية، دعمت الأسعار قرب أعلى مستوياتها، منذ أواخر العام 2014، بحسب وكالة ”رويترز“.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتًا، بما يعادل 0.6% إلى 87.95 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ07:40 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد أن هبطت بما يزيد على دولار في وقت سابق.

وكان خام القياس الأوروبي صعد إلى 89.17 دولار للبرميل، يوم أمس الأربعاء، وهو أعلى مستوى له، منذ تشرين الأول/أكتوبر العام 2014.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتسليم، شباط/فبراير، 6 سنتات أو 0.1% إلى 86.90 دولار للبرميل، بعد انخفاضها بنحو دولار في وقت سابق.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط إلى ما يصل إلى 87.91 دولار، يوم أمس الأربعاء، وهو أعلى مستوى له منذ تشرين الأول/أكتوبر العام 2014.

وينتهي عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر شباط/فبراير ،اليوم الخميس، في حين بلغت قيمة العقد الأكثر تداولًا لتسليم، آذار/ مارس 85.41 دولار للبرميل، بانخفاض 0.5%.