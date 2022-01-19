الأردن: توقيع عقد تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الطاقة الأردنية اليوم الأربعاء، بأنها ستوقع يوم الأربعاء المقبل على اتفاقية تزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية عبر الشبكة الكهربائية السورية.

وقالت الوزارة في بيان لها ”يوقع الأردن ولبنان وسوريا يوم الابعاء المقبل اتفاقية العبور وعقد تزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية من الأردن عبر الشبكة الكهربائية السورية“.

وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنية صالح الخرابشة في البيان الذي نشرته وسائل إعلام محلية ”أهمية الاتفاقية لمساعدة اللبنانيين لسد جزء من احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية“.

وأشار البيان إلى أن ”الاتفاق ينص على تزويد لبنان بحوالي 150 ميغاواط كهرباء من منتصف الليل وحتى السادسة صباحا و250 ميغاواط خلال باقي الأوقات“.

وبيّن الوزير الخرابشة أن ”المشروع سيعود بالفائدة على النظام الكهربائي الأردني حيث سيتم تزويد لبنان من شبكات النقل مباشرة“، موضحا أن ”سعر بيع الطاقة الكهربائية للبنان لن يحقق أي خسائر للنظام الكهربائي الأردني حيث لن تدخل كلفة التوزيع في سعر البيع“.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توصل كل من لبنان والأردن وسوريا، إلى اتفاق نهائي لنقل الكهرباء إلى لبنان، الذي يعاني من أزمة طاقة خانقة.

وقال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه من سوريا والأردن، إنه ”بعد مباحثات بناءة توصلنا إلى صيغة ملائمة كثيرا للبنان للاستدامة البيئية والمالية لقطاع الطاقة“.

وأضاف أن الصيغة تضمنت ”شروطا معززة جدا لقطاع الكهرباء لدينا، سواء من حيث كلفة الإنتاج أو من حيث كلفة الكهرباء أو كلفة نقلها عبر الأراضي السورية“، مؤكدا أن ”المشروع مغطى عبر قرض من البنك الدولي، وأن الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر للمشروع“.

من جهته، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، خلال المؤتمر، إنه ”تم التوصل إلى الصيغة النهائية لعقد تبادل الطاقة الكهربائية الذي من خلاله سيتم تزويد لبنان باحتياجاته“.

وأضاف أن ”هناك قضايا فنية لا بد من العمل عليها في الشبكات لتكون جاهزة، أشقاؤنا في سوريا أكدوا أن العمل جار على هذا الموضوع وإن شاء الله يتم الانتهاء منه نهاية هذا العام“.

وأكد الخرابشة أنه ”مع بداية العام القادم تنتهي أعمال الصيانة (في الجانب السوري) وتكون الشبكة جاهزة“.

بدوره، قال وزير الكهرباء السوري غسان الزامل: ”بدأنا بإعادة تأهيل خط الكهرباء الرابط بين سوريا والأردن بتكلفة 5,5 مليون دولار“.

وأضاف أنها ”بنهاية هذا العام إن شاء الله ستكون الشبكة الكهربائية جاهزة“.

وكان وزراء طاقة الأردن وسوريا ولبنان قد اتفقوا في ختام اجتماع عقد في عمان، في 6 تشرين الأول/أكتوبر، على خريطة طريق حول تزويد المملكة للبنان، الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية، بالكهرباء مرورا عبر الأراضي السورية.

كما تم الاتفاق في اجتماع عقد في عمان، في الـ8 من الشهر الماضي، وضم أيضا وزير الطاقة المصري، على خريطة طريق لنقل الغاز المصري برا إلى لبنان عبر الأردن وسوريا.

وكانت الرئاسة اللبنانية قد أعلنت، في 19 آب/أغسطس من عام 2021، أنها أبلغت بموافقة واشنطن على مساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية والغاز مرورا بسوريا، ما يعني استثناء لبنان من عقوبات تحظر إجراء أي تعاملات مالية أو تجارية مع سوريا.

ويشهد لبنان منذ نحو عامين انهيارا اقتصاديا غير مسبوق شلّ قدرته على استيراد سلع حيوية، أبرزها الوقود.