الإمارات: تشغيل الوحدة الثانية بمحطة براكة النووية تجاريًّا في غضون أشهر

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، محمد الحمادي، اليوم الأربعاء، إن الوحدة الثانية من محطة براكة للطاقة النووية ستبدأ العمل على المستوى التجاري في الأشهر المقبلة، وفق وكالة ”رويترز“.

وأضاف خلال مؤتمر عن التمويل المستدام في أبوظبي أن الوحدة الثالثة من المحطة، التي من المنتظر أن تضم أربعة مفاعلات، ستبدأ العمل في أواخر 2022.

وتم ربط الوحدة الأولى لمحطة براكة بشبكة الكهرباء الوطنية في أغسطس/ آب 2020، والوحدة الثانية في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وبعد استكمال محطة براكة، التي تشيدها شركة الطاقة الكهربائية الكورية (كيبكو)، سيكون بها أربعة مفاعلات تعمل بطاقة إجمالية 5600 ميغاوات، وهو ما يعادل نحو 25% من ذروة الطلب في الإمارات.

كان الحمادي قال الأسبوع الماضي إنه ”من المنتظر أن تنتج المؤسسة 85% من الكهرباء النظيفة في أبوظبي بحلول 2025“.

وفي الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، عن ”اكتمال الأعمال الإنشائية في المحطة الثالثة من محطات براكة للطاقة النووية في أبوظبي“، وتم الإعلان عن هذا الإنجاز الجديد في مناسبة ”يوم الطاقة“ على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 بشأن تغير المناخ ”كوب 26“ في غلاسكو، وفق ما أورده، بيان لمكتب أبوظبي الإعلامي.

وقال البيان، الذي نشر على حساب المكتب عبر ”تويتر“ إن ”محطات براكة ستنتج عند الوصول إلى القدرة التشغيلية الكاملة، 5.6 غيغاواط من الكهرباء النظيفة، بما يخفض أكثر من 21 مليون طن من الانبعاثات الكربونية في إسهام واضح نحو خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطاقة، وإنجاز مبادرة الإمارات الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050“.

وأضاف أن ”التقدم الذي تحقق في محطات براكة، هو تأكيد على الخطوات العملية التي تتخذها الإمارات العربية المتحدة، لتوفير حلول للتغير المناخي، وسيعزز من جهود أبوظبي المستمرة نحو التحول إلى الطاقة النظيفة“.

وتم تسليم أنظمة المحطة الثالثة، تمهيدًا للبدء في مرحلة الاستعدادات التشغيلية، وصولًا إلى بدء تشغيلها وإنتاج الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة.