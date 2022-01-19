الإمارات: سنواصل زيادة إمدادات النفط 400 ألف برميل يوميا

قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، للصحفيين، اليوم الأربعاء، إنه ”لا يشعر بالقلق فيما يتعلق بالأجل القصير“ ردا على سؤال عن توقعات المحللين بزيادة أسعار النفط وتجاوزها 100 دولار للبرميل، وفق ما أوردته، وكالة ”رويترز“.

وأضاف على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة ”سنواصل عملنا بزيادة الإمدادات 400 ألف برميل يوميا“.

وتابع المزروعي ”يساورني القلق بشأن الأجل الطويل، إذا كانت هناك دعوات بأنه لا يتعين علينا الاستثمار في الهيدروكربونات“.

وقال الوزير الإماراتي إن ”استثمارات البلدان المنتجة والشركات الدولية بحاجة إلى ضمانات من أجل انتقال سلس للطاقة“.

وارتفعت أسعار النفط الخام، التي تعد عاملا رئيسا في تحركات أسواق المال في منطقة الخليج، لليوم الرابع على التوالي إذ أدى تعطل خط لأنابيب النفط يمتد من العراق إلى تركيا إلى زيادة المخاوف من نقص المعروض، وفق ”رويترز“.

وقال مسؤولون في ”أوبك“، لـ“رويترز“ إن ”موجة صعود النفط الحالية قد تستمر في الأشهر القليلة المقبلة، بسبب انتعاش الطلب والقدرة المحدودة لدى تكتل، أوبك+، على زيادة العرض، وإن الأسعار ربما تتجاوز 100 دولار للبرميل“.

وكانت آخر مرة بلغ فيها سعر النفط 100 دولار للبرميل في 2014 بعد أن ظل متوسط الأسعار 110 دولارات على مدى العامين السابقين.

ومثل ارتفاع إنتاج النفط الصخري والتنافس بين كبار منتجي النفط في العالم في 2014 إيذانا بفترة انخفاض في الأسعار يبدو أنها انتهت عندما بدأ الاقتصاد العالمي ينفض عن كاهله تداعيات جائحة ”كورونا“.

وحتى وقت قريب كان احتمال العودة إلى سعر يتجاوز 100 دولار احتمالا بعيدا، غير أن السوق تعافت سريعا من ركود لم يسبق له مثيل في الطلب أفرزته الجائحة في 2020، وأخذت فيه الأسعار في وقت من الأوقات منحى سلبيا.

وقال مصدر في ”أوبك“ من إحدى الدول الكبرى المنتجة للنفط ”سيزيد الضغط على أسعار النفط في الشهرين المقبلين على الأقل“.

وأضاف ”في ظل هذه الظروف ربما يكون السعر قريبا من 100 دولار، لكن من المؤكد أنه لن يكون مستقرا“.

وكان تكتل ”أوبك+“، الذي تشكل في أواخر 2016 للتخلص من تخمة المعروض النفطي، قد قرر تخفيضات قياسية في الإمدادات في 2020 بلغت عشرة ملايين برميل يوميا تعادل 10% من حجم الطلب العالمي.

ويعمل التكتل على إعادة طرح هذه الكميات في الأسواق تدريجيا.