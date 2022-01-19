تركيا.. استئناف تدفق النفط في خط أنابيب كركوك- جيهان

قال مسؤولون أتراك، اليوم الأربعاء، إن تدفق النفط الخام استؤنف في خط أنابيب كركوك- جيهان، بعد توقفه أمس الثلاثاء بسبب انفجار قرب خط الأنابيب في إقليم كهرمان مرعش في جنوب شرق تركيا.

بدوره، صرح مصدر أمني كبير، اليوم الأربعاء، بأن انفجار خط الأنابيب نتج عن سقوط برج كهرباء وليس هجوما، بحسب ”رويترز“.

وكانت شركة بوتاس التركية الحكومية المشغلة لخط الأنابيب ذكرت في وقت سابق أنه جرى إخماد الحريق في الخط، مضيفة أنه سيتم استئناف ضخ النفط في غضون ساعة.

وأعلنت الشركة ،أمس الثلاثاء، أنها أوقفت تدفق النفط عبر خط كركوك-جيهان في أعقاب الانفجار.

وقالت في بيان إن ”حريقا شب في أعقاب الانفجار، وإن رجال الإطفاء وأفراد الطوارئ انتشروا لإخماد النيران“.

واستقبلت تركيا، العام الجديد، بزيادة حادة في أسعار الكهرباء والغاز.

ورفعت تركيا أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 50% و100% للاستخدام المنزلي والشركات، كما رفعت مجددًا الأسعار في الفواتير الشهرية للغاز الطبيعي؛ ما يزيد الأعباء في اقتصاد يئن تحت وطأة ارتفاع التضخم.

وقالت الهيئة المعنية بتنظيم قطاع الطاقة في البلاد إن أسعار الكهرباء زادت بنحو 50% للاستخدام المنزلي منخفض الاستهلاك، في العام 2022، في حين زادت بأكثر من 100% للاستخدام الصناعي مرتفع الاستهلاك.

وقالت شركة خطوط الأنابيب التركية الحكومية (بوتاس) في تقرير منفصل إن أسعار الغاز الطبيعي قفزت 25% للاستخدام المنزلي، و50% للاستخدام الصناعي، في يناير/ كانون الثاني، وبلغت الزيادة في أسعار الغاز المستخدم لإنتاج الكهرباء 15%.

وقفز التضخم السنوي في تركيا إلى ما فوق 21% في نوفمبر/ تشرين الثاني، وتجاوز فيما يبدو 30%، في ديسمبر/ كانون الأول، بعد انهيار في قيمة العملة، خلال الأشهر القليلة الماضية، نتيجة سلسلة من التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة.

وفي ظل أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد يحاول الرئيس رجب طيب أردوغان التخفيف من حدة الأزمة، وتداعيات جائحة كورونا التي زادت من حدتها.

وأفادت وسائل إعلام رسمية، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إنه سعيد بانخفاض تقلبات الليرة التركية، وإن الحكومة تعمل على اتخاذ خطوات لزيادة دعم عملة البلاد.