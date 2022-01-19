النفط يصعد لقمة 7 أعوام مع تنامي توقعات "شح المعروض"

ارتفعت أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي، لتسجل أعلى مستوياتها في 7 اعوام.

ويأتي هذا بعد أن أدى توقف خط أنابيب من العراق إلى تركيا إلى زيادة المخاوف بشأن توقعات قائمة بالفعل لشح في المعروض، وسط مشكلات جيوسياسية مقلقة في المنطقة، وفق ما أوردته وكالة ”رويترز“، اليوم الاربعاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.44 دولار بما يعادل 1.7% إلى 88.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 0230 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد تقدمها 1.2 % في الجلسة السابقة.

وكان خام القياس صعد إلى 89.05 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2014.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.51 دولار أو 1.8 % إلى 86.94 دولار للبرميل، لتواصل مكاسبها بعد أن سجلت زيادة 1.9 % يوم امس الثلاثاء.

وقفز خام غرب تكساس الوسيط في وقت سابق إلى قمة عند 87.08 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ التاسع من تشرين الأول/أكتوبر 2014.

وقالت شركة بوتاس التركية الحكومية المشغلة لخطوط الأنابيب، أمس الثلاثاء، أنها أوقفت تدفق النفط عبر خط أنابيب ”كركوك-جيهان“ في أعقاب انفجار، وسبب الانفجار غير معروف.

وينقل خط الأنابيب الخام من العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول ”أوبك“، إلى ميناء ”جيهان“ التركي للتصدير.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتوقع فيه محللون نقص المعروض من النفط في 2022، وهو ما يعود لأسباب منها تزايد الطلب بشكل يفوق بكثير ما كان متوقعا في ظل السلالة ”أوميكرون“ الشديدة العدوى المتحورة من فيروس ”كورونا“ المستجد، إذ يشير البعض إلى عودة سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل.

وتعود المخاوف بشأن الإمدادات إلى المشكلات الجيوسياسية في روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، والإمارات، ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة دول ”أوبك“، بعد الهجوم الحوثي على منشآت مدنية في أبوظبي.

ودعت دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي وإدانة هجمات الحوثيين بشكل قاطع وبصوت واحد، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية ”وام“.

وكانت ميليشيا الحوثي قد استهدفت عند الساعة العاشرة من صباح الاثنين 17 يناير 2022، منطقة المصفح آيكاد 3، ومنطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي، وهما عبارة عن بنية تحتية مدنية.

فيما تصطف قوات روسية على حدود أوكرانيا، فيما يصف البيت الأبيض الأزمة بأنها خطيرة للغاية، وقال إن ”روسيا يمكن أن تغزو أوكرانيا في أي وقت“.