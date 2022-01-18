بوتاس التركية توقف تدفق النفط بعد انفجار بخط أنابيب كركوك-جيهان

ذكرت شركة بوتاس التركية الحكومية المشغلة لخطوط الأنابيب، الثلاثاء، أنها أوقفت تدفق النفط عبر خط أنابيب كركوك-جيهان في أعقاب انفجار قرب محافظة قهرمان مرعش جنوب شرق تركيا.

وقالت بوتاس في بيان أيضًا إن حريقًا شب في أعقاب الانفجار، وإن رجال الإطفاء وأفراد الطوارئ انتشروا لإخماد النيران.

وأضافت أن سبب الانفجار، الذي وقع قرب الكيلو 511 من خط الأنابيب، غير معروف.

واستقبلت تركيا، العام الجديد، بزيادة حادة في أسعار الكهرباء والغاز.

ورفعت تركيا أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 50 و100 % للاستخدام المنزلي والشركات، اليوم السبت، كما رفعت مجددًا الأسعار في الفواتير الشهرية للغاز الطبيعي مما يزيد الأعباء في اقتصاد يئن تحت وطأة ارتفاع التضخم.

وقالت الهيئة المعنية بتنظيم قطاع الطاقة في البلاد إن أسعار الكهرباء زادت بنحو 50 % للاستخدام المنزلي منخفض الاستهلاك، في العام 2022، في حين زادت بأكثر من 100 % للاستخدام الصناعي مرتفع الاستهلاك.

وقالت شركة خطوط الأنابيب التركية الحكومية (بوتاس) في تقرير منفصل إن أسعار الغاز الطبيعي قفزت 25 % للاستخدام المنزلي، و 50 % للاستخدام الصناعي، في يناير/ كانون الثاني، وبلغت الزيادة في أسعار الغاز المستخدم لإنتاج الكهرباء 15 %.

وقفز التضخم السنوي في تركيا إلى ما فوق 21 % في نوفمبر/ تشرين الثاني، وتجاوز فيما يبدو 30 %، في ديسمبر/ كانون الأول، بعد انهيار في قيمة العملة، خلال الأشهر القليلة الماضية، نتيجة سلسلة من التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة.

وفي ظل أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد يحاول الرئيس رجب طيب أردوغان التخفيف من حدة الأزمة، وتداعيات جائحة كورونا التي زادت من حدتها.

وأفادت وسائل إعلام رسمية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إنه سعيد بانخفاض تقلبات الليرة التركية، وإن الحكومة تعمل على اتخاذ خطوات لزيادة دعم عملة البلاد.

ونقلت وكالة أنباء ”الأناضول“ الحكومية عنه قوله للصحفيين أثناء زيارته لألبانيا، يوم الإثنين، إن التضخم، ومعدلات سعر الفائدة، ستشهد تراجعًا تدريجيًا، وإن الليرة ستصبح أكثر ثباتًا، وسيصبح عام 2022 ”العام الأكثر إشراقًا“ لتركيا، وفقًا لرويترز.

ونهاية العام الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا تجاوزت الأسوأ في الأزمة الاقتصادية، وإن حكومته ستزيل سريعًا ”فقاعة“ التضخم بعد أن ارتفعت الأسعار إلى ذروتها خلال 19 عامًا مع انهيار قيمة العملة.