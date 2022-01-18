النفط يصعد لقمة أكثر من 7 سنوات بعد هجوم ميليشيا الحوثي

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوياتها، في أكثر من 7 سنوات، بفعل مخاوف من اضطرابات محتملة للإمدادات بعد استهداف ميليشيا الحوثي منشآت ومناطق مدنية في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقال محلل من إيه.إن.زد ريسيرش في مذكرة ”التوتر الجيوسياسي الجديد يزيد من المؤشرات الحالية على الشح بالسوق“.

وبحلول الساعة 0230 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا بما يعادل 0.5% إلى 86.92 دولار للبرميل، وذلك بعد أن سجلت في وقت سابق 87 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2014.

وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81 سنتا أو 1% عن سعر تسوية يوم الجمعة إلى 84.62 دولار للبرميل، لتكون غير بعيدة عن أعلى مستوى في أكثر من شهرين، وهو 84.78 دولار الذي بلغته في وقت سابق.

وكانت تعاملات يوم أمس الاثنين محدودة بسبب عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وكانت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) قد قالت إن الحادث الذي وقع في مستودع للوقود في منطقة مصفح في أبوظبي، صباح الاثنين، نتج عنه حريق وإنها تعمل مع السلطات المختصة ”لمعرفة وتحديد أسباب الحادث“، بحسب وكالة ”رويترز“ للأنباء.

وأضافت الشركة، في بيان، أن ”أدنوك تعرب عن أسفها لوفاة ثلاثة من العاملين جراء الحادث وإصابة ستة آخرين بإصابات طفيفة إلى متوسطة تلقوا العلاج اللازم، وحاليا تقوم فرق مختصة بتقديم الدعم اللازم لأسر المتوفين والمصابين جراء الحادث“.

وقالت شركة النفط الإماراتية أدنوك إنها فعلت الخطط الضرورية لاستمرارية الأعمال لضمان توفير إمدادات موثوقة من المنتجات لعملائها في الإمارات وحول العالم.

وأضافت الشركة أنها ستعمل في الوقت ذاته على الحفاظ على أمن وسلامة كوادرها.

وأعلنت السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة، الاثنين، السيطرة على حريق أدى في وقت سابق إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات في منطقة مصفح الصناعية في العاصمة أبوظبي.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن شرطة أبوظبي إعلانها ”السيطرة على الحريق الذي اندلع الاثنين، في منطقة مصفح آيكاد 3 قرب خزانات أدنوك، ما أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية“.