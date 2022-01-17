أدنوك الإماراتية تفعل خطط استمرارية الأعمال بعد الاعتداء الحوثي

قالت شركة النفط الإماراتية أدنوك اليوم الإثنين على تويتر إنها فعلت الخطط الضرورية لاستمرارية الأعمال لضمان توفير إمدادات موثوقة من المنتجات لعملائها في الإمارات وحول العالم وذلك في أعقاب حادثة مستودع الوقود في المصفح في أبو ظبي.

وأضافت الشركة أنها ستعمل في الوقت ذاته على الحفاظ على أمن وسلامة كوادرها.

وكانت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) قد قالت إن الحادث الذي وقع في مستودع للوقود في منطقة مصفح في أبوظبي، صباح اليوم الإثنين، نتج عنه حريق وإنها تعمل مع السلطات المختصة ”لمعرفة وتحديد أسباب الحادث“، حسب وكالة ”رويترز“ للأنباء.

وأضافت الشركة، في بيان، أن ”أدنوك تعرب عن أسفها لوفاة ثلاثة من العاملين جراء الحادث وإصابة ستة آخرين بإصابات طفيفة إلى متوسطة تلقوا العلاج اللازم، وحاليا تقوم فرق مختصة بتقديم الدعم اللازم لأسر المتوفين والمصابين جراء الحادث“.

وأعلنت السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة، الإثنين، السيطرة على حريق أدى في وقت سابق إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات في منطقة مصفح الصناعية في العاصمة أبوظبي.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن شرطة أبوظبي إعلانها ”السيطرة على الحريق الذي اندلع صباح اليوم، في منطقة مصفح آيكاد 3 قرب خزانات أدنوك، ما أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية“.

وأوضحت أن الحادث أسفر عن وفاة شخص من الجنسية الباكستانية وشخصين من الجنسية الهندية، وإصابة 6 آخرين، إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة.

وكانت شرطة أبوظبي قد كشفت في وقت سابق عن ”اندلاع حريق صباح اليوم الإثنين، ما أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 قرب خزانات أدنوك“.

وأضافت في بيان: ”كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي“.