"بترول أبوظبي": نعمل مع السلطات المختصة لمعرفة أسباب حادث مصفح

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) إن الحادث الذي وقع في مستودع للوقود بمنطقة مصفح في أبوظبي صباح اليوم الإثنين نتج عنه حريق وإنها تعمل مع السلطات المختصة ”لمعرفة وتحديد أسباب الحادث“، بحسب وكالة ”رويترز“.

وأضافت الشركة في بيان أن ”أدنوك تعرب عن أسفها لوفاة ثلاثة من العاملين جراء الحادث وإصابة ستة آخرين بإصابات طفيفة إلى متوسطة تلقوا العلاج اللازم، وحاليا تقوم فرق مختصة بتقديم الدعم اللازم لأسر المتوفين والمصابين جراء الحادث“.

وأعلنت السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، السيطرة على حريق أدى في وقت سابق لانفجار 3 صهاريج نقل محروقات في منطقة مصفح الصناعية بالعاصمة أبوظبي.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن شرطة أبوظبي إعلانها ”السيطرة على الحريق الذي اندلع صباح اليوم، في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك ما أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية“.

وأوضحت أن الحادث أسفر عن وفاة شخص من الجنسية الباكستانية وشخصين من الجنسية الهندية، وإصابة 6 آخرين إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة.

وكانت شرطة أبوظبي كشفت في وقت سابق عن ”اندلاع حريق صباح اليوم الإثنين، ما أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك“.

وأضافت في بيان: ”كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي“.

وبحسب وام، أشارت التحقيقات الأولية إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات دون طيار ”درون“ وقعت في المنطقتين قد تكون تسببت في الانفجار والحريق، وتم إرسال جهات الاختصاص وجار التعامل مع الحريق.

وقد باشرت السلطات المختصة تحقيقا موسعا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به.

وفي وقت لاحق، أدانت وزارة الخارجية السعودية بـ“أشد وأقسى العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي ارتكبته ميليشيات الحوثي باستهداف مطار أبوظبي الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأسفر عن وقوع وفيات وإصابات“.

‌‎وأكدت المملكة على وقوفها التام مع دولة الإمارات أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وفي السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية اليمنية، بـ“أقسى وأشد العبارات قيام ميليشيات الحوثي بإطلاق طائرات مسيرة مفخخة تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ما أدى إلى وقوع انفجارات واندلاع حرائق ووفاة ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين“، بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).