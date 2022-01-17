روسيا تحث ألمانيا وأوروبا على عدم تسييس قضية "نورد ستريم 2"

حثت روسيا الإثنين، ألمانيا والاتحاد الأوروبي على عدم تأخير المصادقة على خط أنابيب الغاز الطبيعي ”نورد ستريم2″، الذي أصبح بندا رئيسا في نزاعات سياسية بين موسكو والغرب.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، ”إجراءات المصادقة من الهيئات التنظيمية في ألمانيا والمفوضية الأوروبية، يجب عدم إطالة أمدها على نحو مصطنع ويجب عدم تسييسها“، بحسب ”رويترز“.

وسيضاعف خط الأنابيب إلى ألمانيا طاقة روسيا لتصدير الغاز تحت بحر البطليق إلى 110 مليارات متر مكعب سنويا، ويلتف حول أوكرانيا.

ويواجه المشروع الذي تقوده شركة ”غازبروم“ الروسية، معارضة حتى قبل اكتمال تشييده في سبتمبر/أيلول، من الولايات المتحدة ودول أخرى من بينها أوكرانيا وبولندا. ومن المتوقع ألا يحصل على موافقة الهيئات التنظيمية قبل نهاية النصف الأول من هذا العام.

ومن المنتظر أن يجتمع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك غدا الثلاثاء أثناء زيارة عمل إلى روسيا وسيكون نورد ستريم 2 بين الموضوعات التي سيناقشها الوزيران.

وقالت بيربوك اليوم الإثنين، إن ”خط الأنابيب معلًق ولا يتوافق مع قانون الطاقة الأوروبي“.

وقبل أيام، تعرضت جهود عدد من النواب الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، للتعثر، بشأن إيجاد أي اقتراح لقوانين من شأنها أن تفرض عقوبات على الكيانات المسؤولة عن مشروع ”نورد ستريم 2“ الغازي.

وفشلت الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس الماضي، في إقرار اقتراح قانون يفرض عقوبات على الكيانات المسؤولة عن ”نورد ستريم 2″، خط أنابيب الغاز الذي يربط روسيا وألمانيا وتندّد به الولايات المتحدة.

وتعارض الولايات المتحدة بشدّة خط ”نورد ستريم 2“ الذي يربط روسيا بألمانيا عبر بحر البلطيق دون المرور بأوكرانيا.