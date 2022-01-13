"سويحان" للطاقة الإماراتية تسعى لجمع 728 مليون دولار من طرح سندات خضراء

أظهرت وثيقة مصرفية، اليوم الخميس، أن شركة سويحان للطاقة الكهروضوئية في أبوظبي حددت سعرًا استرشاديا بين 3.625% و 3.75% لسندات خضراء قيمتها نحو 728 مليون دولار، بعد تلقيها طلبات بنحو 1.6 مليار دولار.

وكان السعر الاسترشادي الأولي حوالي 3.875% للسندات الخضراء، التي ستمول الإنفاق المرتبط بمحطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية.

وأظهرت وثائق من أحد البنوك في الصفقة أنه من المرجح أن يبلغ متوسط الأجل المرجح 15 عامًا، وسيتم إطلاقها في وقت لاحق اليوم الخميس.

كما كشفت وثيقة من أحد البنوك القائمة على الإصدار، أن السند الأخضر، وهو المخصص بالتحديد لدعم مشروعات حماية البيئة والمشروعات المتعلقة بتغير المناخ، مقوم بالدولار وثابت العائد، ويستحق في 31 يناير/كانون الثاني 2049، بحسب وكالة ”رويترز“.

وتقود مجموعة سيتي المصرفية ترتيب الإصدار المتوقع اليوم الخميس مع إتش.إس.بي.سي وإم.يو.إف.جي، كمنسقين دوليين مشاركين.

وانضم كذلك بي.إن.بي باريبا وبنك أبوظبي الأول وإس.إم.بي.سي نيكو لتنسيق طلبات المستثمرين.

وقالت الوثيقة إن المشروع سيمنع إطلاق تسعة ملايين طن متري من ثاني أكسيد الكربون في الهواء، في الفترة بين 2020 و2030.

وتملك سويحان محطة ”نور أبوظبي للطاقة الشمسية“، وهي أكبر محطة من نوعها في الإمارات، وبدأت العمل بشكل تجاري في 2019. والشركة مملوكة بنسبة 60% لشركة ”طاقة“ في أبوظبي، في حين تملك شركة ماروبيني اليابانية وجينكو سولار الصينية حصة 20%.

وتنتج ”نور أبوظبي“ للطاقة الشمسية 881 ميجاوات، وتبيعها لشركة مياه وكهرباء الإمارات بموجب اتفاق شراء يحل أجله في 2049.

والطاقة الكهروضوئية، تنتجها الخلايا الكهروضوئية، هي وسيلة لتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق تحويل الإشعاع الشمسي إلى كهرباء مباشرة، باستخدام أشباه موصلات تحمل أثر الضوئية، عبر استخدام الألواح الشمسية، التي تتكون من عدد من الخلايا الشمسية تحتوي على مواد ضوئية.

ونظرا للطلب المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، فإن تصنيع الخلايا الشمسية والخلايا الكهروضوئية قد شهد تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، بحسب ما يذكر موقع ”ويكيبيديا“.