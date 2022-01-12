وزير الطاقة السعودي: لدينا كميات كبيرة من اليورانيوم وسنستغلها تجاريا

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن بلاده تمتلك كميات كبيرة من اليورانيوم، وإنها ستستغلها تجاريا بالشكل الأمثل، بحسب قناة ”الإخبارية“ السعودية.

وأضاف الوزير السعودي في كلمته خلال مؤتمر التعدين الدولي الذي انطلق اليوم الأربعاء في العاصمة السعودية الرياض ”سنتعامل مع احتياطيات اليورانيوم بكل شفافية وسنبحث عن الشركاء المناسبين“

وأشار الأمير عبد العزيز بن سلمان، إلى أن ”التحول في مجال الطاقة معقد للغاية والعالم بحاجة إلى مزيد من المرونة“.

وذكر أن ”المملكة ستؤسس وحدة تابعة لشركة معادن تستثمر في الخارج“، معربا عن قلقه بشأن ”الانتقال من مستقبل معروف إلى مستقبل مجهول“.

ولفت وزير الطاقة السعودي إلى أن ”إستراتيجية المملكة للطاقة ستنشر قريبا“.

وفيما يتعلق ببرنامج التوطين، قال الأمير عبد العزيز بن سلمان، إنه سيضمن استثمارات بقيمة 2.8 تريليون ريال بحلول 2030، مشيرا إلى أن ”برامج التوطين في المملكة جادة جدا والمستثمرون أبدوا اهتماما كبيرا بها“.

وأوضح وزير الطاقة السعودي، أن ”المملكة يمكن أن تكون أرخص منتج للهيدروجين، لاسيما أن التكنولوجيات الجديدة ستجعل إنتاج الهيدروجين أكثر كفاءة وأكثر مراعاة للبيئة“.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، قال في الـ10 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ في أسكتلندا، إن ”الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ يجب ألا تقوض أمن الطاقة العالمي أو تتجنب أي مصدر معين للطاقة“، بحسب وكالة ”رويترز“.

ونفى الوزير السعودي أن تكون المملكة تسعى لتعطيل المحادثات الدولية بهذا الخصوص.

واعتبر الوزير السعودي خلال القمة أنه ”من الحتمي أن نُقر بتنوع الحلول المناخية وأهمية خفض الانبعاثات حسب المنصوص عليه في اتفاق باريس دون أي انحياز، سواء مع أو ضد، أي مصدر للطاقة“.

وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان أن المفاوضين يجب أن يكونوا ”واعين بالظروف الخاصة للدول الأقل نموا“ والتي يعارض بعضها دعوات لاتخاذ خطوات واسعة باتجاه الابتعاد عن الوقود الأحفوري بسبب الكلفة الاقتصادية لذلك.

وقال إنه ”يتعين علينا أن نعمل معا لمساعدة هذه الدول على تخفيف أثر سياسات تغير المناخ دون أن يأتي ذلك على حساب التنمية المستدامة لهذه الدول“.