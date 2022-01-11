بعد نجاح المفاوضات مع الحكومة.. إعادة فتح 4 حقول نفطية في ليبيا

أعيد فتح أربعة حقول نفطية جنوب غرب ليبيا بعد إغلاقها بالقوة على مدار ثلاثة أسابيع من طرف حراس المنشآت النفطية؛ إثر نجاح مفاوضاتهم مع السلطات الحكومية ووعدهم بالاستجابة لمطالبهم.

وقال مصدر مسؤول في جهاز حرس المنشآت النفطية، اليوم الثلاثاء، إن ”الحقول النفطية في منطقة الجنوب الغربي مفتوحة منذ وقت متأخر ليلة أمس، إضافة إلى إعادة فتح صمامات نقل الغاز ونقل الخام إلى موانئ التصدير غرب البلاد فجر اليوم“.

وأضاف المصدر، وهو أحد قادة الحراس المسؤولين عن الإغلاق: ”استمعت الحكومة إلى مطالبنا المشروعة المتمثلة في مطالب مالية تخص الحراس، وفنية تتعلق بتوفير الاحتياجات الطارئة لاستمرار مهامنا، حيث نعمل وسط ظروف صعبة منذ سنوات“، بحسب وكالة ”فرانس برس“.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، قد وجه خلال اجتماع، الإثنين، بالفتح الفوري لحقول ”الشرارة والفيل والوفاء والحمادة“، التي أقفلت من قبل أفراد تابعين للفرع الجنوبي الغربي لجهاز حرس المنشآت النفطية قبل 20 يوما.

وبحسب بيان رسمي، استمع الدبيبة خلال لقاء عقده مع مسؤولين من جهاز حرس المنشآت النفطية إلى مطالب فرع الجنوب الغربي، وشكل لجنة لمتابعة الصعوبات التي تواجه العاملين في الفرع لتأدية مهامهم.

كما نشرت الحكومة صورا تظهر ممثلين عن حرس المنشآت النفطية بزيهم العسكري أثناء اجتماعهم مع الدبيبة بمقر الحكومة في العاصمة طرابلس.

وفي السياق، أعلنت مؤسسة النفط إغلاق ميناء ”السدرة“ في شرق ليبيا بسبب سوء الأحوال الجوية وتعذر تزود ناقلات الشحن بالخام من الميناء.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي إن ”سوء الأحوال الجوية تعذر معه ربط الناقلات بالميناء، ما اضطر إلى تخفيض معدلات الإنتاج 50 ألف برميل، وقد يؤدي استمرار سوء الأحوال الجوية إلى تخفيض أكبر في الإنتاج اليومي ليصل إلى 105 آلاف برميل“.

وحمّلت المؤسسة من وصفتها بـ“الجهات“ التي تقف عائقا في سبيل تمويل قطاع النفط وتسييل الميزانيات اللازمة، المسؤولية.

وكان حراس المنشآت النفطية أغلقوا في 20 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أربعة حقول نفطية (الحمادة، الفيل، الوفاء والشرارة)، كما أغلقوا صمامات نقل الغاز من الحقول نحو غرب البلاد، مطالبين بتوفير موارد مالية ولوجستية لهم.

وتسبب الإغلاق في خسائر إنتاج بلغت أكثر من 300 ألف برميل يوميا، بواقع يقترب من ثلث الإنتاج اليومي للبلاد الذي يناهز 1,2 مليون برميل يوميا، بحسب مؤسسة النفط الوطنية.

وتسبب الإغلاق في إعلان ”القوة القاهرة“ من طرف مؤسسة النفط، وهي تمثل تعليقا ”مؤقتا“ للعمل، وحماية يوفرها القانون للمؤسسة بمواجهة المسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية الأجنبية بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.

وتحظى الحقول الأربعة بأهمية كبيرة للمصالح النفطية غرب ليبيا.

وينقل حقل الوفاء الواقع على مسافة 500 كم جنوب غرب طرابلس إمدادات ضخمة من الغاز إلى مجمع شركة مليتة للنفط والغاز غرب طرابلس، الذي تديره شركة ”إيني“ الإيطالية للطاقة بالشراكة مع ليبيا.

وينقل المجمع نفسه إمدادات الغاز إلى إيطاليا عبر أنبوب بحري ضخم يربطها مع ليبيا، إلى جانب نقل معظم إنتاج حقل الشرارة النفطي عبر صمامات إلى ميناء الزاوية غرب طرابلس.

وتدير حقل الشرارة شركة ”أكاكوس“ التابعة لمؤسسة النفط الليبية وشركات ريبسول الإسبانية وتوتال الفرنسية و“أو إم في“ النمساوية و“ستات أويل“ النرويجية.

ويقع حقل الشرارة في أوباري حوالي 900 كم جنوب طرابلس، وهو أكبر الحقول النفطية في ليبيا، وينتج كحد أقصى 315 ألف برميل يوميا.