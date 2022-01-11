شيفرون: عودة الإنتاج في حقل تنغيز النفطي بكازاخستان إلى طبيعته

عاد الإنتاج في أكبر حقل نفطي في كازاخستان إلى طبيعته بعد تعطل الإنتاج؛ بسبب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي، وذلك حسبما قالت، اليوم الثلاثاء، شركة ”شيفرون“ التي تدير الحقل.

وبحسب وكالة ”رويترز“، قالت شركة ”شيفرون“، في بيان لها، إن ”بيئة العمل مستقرة في تنجيز ومرافق الإنتاج تعمل بالمعدلات العادية“.

وتم تقليص الإنتاج في حقل تنغيز، أكبر حقول النفط في كازاخستان، الأسبوع الماضي، بعد أن عطّل بعض المقاولين خدمات السكك الحديدية، لدعم الاحتجاجات التي خرجت في جميع أنحاء البلاد.

وتعد كازاخستان منتجا رئيسيا للنفط، حيث بلغ إنتاجها نحو 1.6 مليون برميل يوميا في الأشهر الأخيرة، ونادرا ما تشهد تعطل الإنتاج بسبب اضطرابات أو كوارث طبيعية.

يذكر أن ”تنغيز“ ينتج نحو 700 ألف برميل يوميا. وقد عدّلت أكبر شركة لإنتاج النفط في كازاخستان الإنتاج في حقل ”تنغيز“ (Tengiz) النفطي العملاق، في ظل الاضطرابات والاحتجاجات التي كانت قد شهدتها البلاد.

وقالت ”تنغيز تشيفرويل“ (Tengizchevroil) مشغلة الحقل، في بيان سابق لها: ”حدث تعديل مؤقت في الإنتاج بسبب الخدمات اللوجستية“، مضيفة أن ”عدداً من موظفي المقاولات“ تجمّعوا في الميدان لدعم الاحتجاجات في جميع أنحاء كازاخستان.

وكانت قفزة في أسعار الوقود قد أثارت احتجاجات هذا الأسبوع في غرب الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وسرعان ما انتشرت الاضطرابات الأولية لتتصاعد إلى مظاهرات مناهضة للحكومة، فيما قتلت قوات الأمن عشرات المتظاهرين، وفقاً للشرطة.

وأرسلت روسيا وحلفاؤها قوات للمساعدة في قمع الاضطرابات، التي تشكّل أكبر تهديد لقيادة كازاخستان منذ استقلالها في عام 1991.

وتحتاج ”تي سي أو“ إلى خط أنابيب نفط رئيسي عبر روسيا لمواصلة العمل، والحفاظ على التدفقات من حقل ”تنغيز“.

من جهته، قال اتحاد خط أنابيب بحر قزوين، الذي يدير الخط، في وقت سابق، إنّ الخط ”يعمل بشكل طبيعي“ بعد إعلان حالة الطوارئ من قِبل رئيس كازاخستان.

يشار إلى أن كازاخستان عضو في تحالف ”أوبك+“ الذي يعيد النفط تدريجياً إلى السوق بعد تخفيضات الإمدادات، وقد ضخت البلاد نحو 1.88 مليون برميل من الخام والمكثّفات يومياً في ديسمبر، وفقاً لحسابات ”بلومبرغ“ استناداً إلى البيانات الحكومية.