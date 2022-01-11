المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تعلق تصدير النفط من ميناء السدرة

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الثلاثاء، إنها تعلق تصدير النفط من ميناء السدرة؛ بسبب سوء الأحوال الجوية وما وصفته بنقص القدرة على التخزين نتيجة تدمير المنشآت الناجم عن الحرب وعدم كفاية التمويل.

وأضافت المؤسسة في بيان، أن شركة الواحة للنفط التابعة لها، التي تصدر النفط عبر ميناء السدرة، خفضت الإنتاج بواقع 50 ألف برميل يوميا، وأن إجمالي خفض الإنتاج ربما يصل إلى 105 آلاف برميل يوميا إذا استمر سوء الأحوال الجوية.

وقال المكتب الإعلامي للمؤسسة بشكل منفصل، إن إجمالي إنتاج النفط في ليبيا بلغ 896 ألف برميل يوميا ارتفاعا من 729 ألفا قالت إنها تنتجها الأسبوع الماضي.