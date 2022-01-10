شركة بريطانية تعلن عن اكتشاف "مهم" للغاز قبالة السواحل المغربية

أعلنت شركة ”شاريوت أويل آند غاز“ البريطانية المتخصصة في التنقيب عن الغاز والبترول، اليوم الإثنين، عن اكتشاف ”مهم“ للغاز قبالة سواحل العرائش شمال المغرب.

وأوضحت الشركة في بيان، أنه وبعد نتيجة تقييم حقل ”أنشوا-2″، وبئر الاستكشاف في مشروع غاز ”أنشوا“ ضمن ترخيص ”ليكسوس“، اكتشفت ”خزانات غازية عالية الجودة“.

ووفق المصدر ذاته، فإن الأطقم التقنية انتهت من حفر بئر ”أنشوا-2“ بنجاح؛ ذلك أن عمليات الحفر الأولى أدت إلى بلوغ عمق إجمالي قدره 2512 مترا، باستعمال منصة الحفر ”ستينا دون“ العملاقة.

وزادت الشركة من توقعاتها الأولية بخصوص احتياطي موارد الغاز الطبيعي المكتشفة في الساحل المغربي، مقدرة أنها تتعدى 1 تريليون قدم مكعب، بما يمثل زيادة قدرها 148% مقارنة مع التقدير السابق، وتشمل 361 مليار قدم مكعب من الموارد الطبيعية المؤكدة، و690 مليار قدم مكعب من الموارد المحتملة.

واستندت الشركة العالمية في توقعاتها، تبعا للبيان التوضيحي الذي تداولته وسائل إعلام محلية، إلى حصيلة الدراسات التقنية الشاملة التي شملت التسجيل السلكي، والتحليل البتروفيزيائي، والاختبار السطحي، والمسح الزلزالي لتجويف الآبار.

وأوضحت بأن التفسير الأولي للبيانات يؤكد وجود تراكمات غازية كبيرة في أهداف الاستكشاف لبئر ”أنشوا-2″، مع طبقة غازية صافية محسوبة تزيد عن 100 متر مقارنة بطبقة الغاز التي تم اكتشافها السنة الماضية.

وأضافت المجموعة البريطانية أن القراءة الأولية بعد عمليات الحفر منذ أقل من شهر، أبانت عن احتياطيات مهمة بالبئر ”أنشوا 2″، وفق أدونيس بوروليس، الرئيس والمدير العام بالنيابة للمجموعة، واصفا ما تم التوصل إليه بـ“الخبر السار“.

وتهدف عمليات الحفر بحقل ”أنشوا-2“ إلى تطوير خزان الغاز الطبيعي المكتشف بالأحواض الرسوبية لمنطقة ”ليكسوس“، على اعتبار أن الشركة على وشك الانتهاء من أشغال التنقيب عن الغاز بحقل ”أنشوا-1“.

وأشار بيان شركة ”شاريوت أويل آند غاز“ إلى أنها تمتلك حصة 75%، وترخيص حقل ليكسوس بالشراكة مع المكتب الوطني للهيدروكربونات والمناجم، الذي يمتلك النسبة المتبقية البالغة 25%.

وكانت شركة ”SDX energy“ البريطانية المتخصصة في التنقيب عن النفط والغاز، قد أعلنت قبل أشهر قليلة، عن انتهاء المرحلة الأولى من عملية التنقيب عن الغاز في غرب المغرب، بتحديدها لثلاث آبار يبلغ إجمالي احتياطاتها من 1.5 إلى 1.6 مليار قدم مكعب من الغاز.