"بي.بي" و"إيني" تفوزان بحقوق تنقيب بحري عن الغاز في مصر

أعلن كريم علاء الرئيس الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا لدى ”بي.بي“، أن مصر أرست على شركته ومجموعة الطاقة الإيطالية ”إيني“، امتياز تنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط.

وقال علاء في بيان صادر، يوم الإثنين: ”تحوز كل شركة 50% من حقوق التنقيب في منطقة الامتياز البالغة مساحتها 3200 كيلومتر مربع، الواقعة شمالي شرقي مدينة بورسعيد“.

ويقع الامتياز على بعد حوالي 130 كيلومترا شمال شرق مدينة بورسعيد، وتبلغ مساحة منطقة الامتياز حوالي 3.200 كيلومتر مربع على عمق يتراوح ما بين 500 و 1200 متر.

وأضاف علاء: ”تعتز بي بي بشراكتها القوية والناجحة مع وزارة البترول والثروة المعدنية كمستثمر رئيسي في منطقة حوض البحر المتوسط“.

وتابع: ”يعد فوز بي بي بحقوق التنقيب في منطقة امتياز جديدة، تعزيزا لالتزام الشركة بضخ المزيد من الاستثمارات لمواصلة جهودها الفعالة لاكتشاف وتنمية احتياطيات غازية والتعجيل بإضافتها على خريطة الإنتاج القومي، من خلال ربطها بالبنية التحتية المقامة؛ وذلك لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة في مصر“.

وتعمل ”بي بي“ البريطانية في مصر منذ ما يقرب من 60 عاما، استثمرت خلالها أكثر من 35 مليار دولار، وكانت دائما شريكا نشطا ورئيسيا في قطاع الطاقة المصري.

وتعتبر ”بي بي“ ثالت أكبر شركة نفط خاصة في العالم بعد ”إكسون موبيل“ و“شل“، في حين شكلت الشركة الذراع النفطي للحكومة البريطانية لسنوات عدة قبل خصخصتها سنة 1976.

في الإطار ذاته، تملك الشركة احتياطات نفطية تبلغ 18.3 مليار برميل، ولها شبكة توزيع تتكون من 28.500 محطة وقود، كما أن لها 19 مصفاة، وحقول نفط في بحر الشمال، وألاسكا، وروسيا، والجزائر، وأنغولا.

يذكر أن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، كان قد أعرب، في وقت سابق، عن تطلعه لمزيد من أنشطة شركة بريتيش بتروليوم (بي بي) البريطانية واستثماراتها في مصر، سعيا لزيادة الاستكشافات في مجال الغاز والبترول.