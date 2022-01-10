السعودية والكويت توقعان مذكرة تفاهم لتصدير فائض غاز منطقة الوفرة المشتركة

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الإثنين، أن الشركة الكويتية لنفط الخليج، وقعت مذكرة تفاهم مع ”شيفرون“ السعودية، لتصدير الغاز الفائض من منطقة عمليات الوفرة المشتركة.

وبحسب وكالة ”كونا“، وقع مذكرة التفاهم ممثلا عن الكويتية لنفط الخليج، محمد الحيمر، وعن ”شيفرون“ السعودية، كبير نواب رئيسها دون ستيلنغ.

ونقلت الوكالة عن محمد الحيمر، الرئيس التنفيذي بالإنابة لنفط الخليج، قوله اليوم الإثنين، إن ”بدء التصدير سيتم بكمية تقدر بواقع 12 مليون قدم مكعبة من الغاز على أن ترتفع الكمية في الأشهر الخمسة المقبلة إلى ما بين 40 و50 مليون قدم مكعبة على أن تصل بعد أربع سنوات إلى ما بين 80 و100 مليون قدم“.

وأضاف الحيمر أن ”هذه المذكرة تعد إنجازا يصب في مصلحة المردود الاقتصادي والبيئي لدولة الكويت وفي إطار سعي الشركة لتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات النفطية في منطقتي العمليات المشتركة مع الجانب السعودي الشقيق، وتماشيا مع الاعتبارات البيئية المعمول بها في دولة الكويت“.

وتابع أنه ”تم الاتفاق بين الأطراف وفقا لمذكرة التفاهم على تطوير خطتي تشغيل قصيرة وطويلة الأمد لتصدير الفائض من كميات الغاز المنتجة من منطقة عمليات الوفرة المشتركة لمرافق تكرير شركة نفط الكويت تمهيدا لمعالجتها وبما يتوافق مع لائحة حرق الغاز الخاصة بالهيئة العامة للبيئة في الكويت“.

وأوضح أن ”الاتفاق تضمن إيفاء كميات الغاز المنتجة من المنطقة في المقام الأول بمتطلبات تشغيل منطقة العمليات المشتركة من وقود وتشغيل المرافق والحقول والمشروعات التابعة“.

وأشار إلى مناقشة خطة التشغيل قصيرة الأمد، والتي تخدم الأهداف البيئية وموافقة نسب حرق الغاز في منطقة عمليات الوفرة المشتركة لمعايير الهيئة العامة للبيئة في الكويت“.

ويقع حقل الوفرة في المنطقة المحايدة المقسومة على الحدد بين السعودية والكويت، ويشغل الحقل شركة شيفرون السعودية بالاشتراك مع الشركة الكويتية لنفط الخليج.