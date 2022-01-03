"سوناطراك" الجزائرية تعتزم استثمار 40 مليار دولار حتى 2026

أعلن المدير التنفيذي لشركة النفط والغاز الجزائرية ”سوناطراك“ توفيق حكار، أن المجموعة التابعة للدولة ستستثمر نحو 40 مليار دولار في استكشاف وإنتاج وتكرير الغاز بين 2022 و2026.

وقال حكار في حوار مع قناة الجزائر الدولية بثته مساء الأحد، ”خطتنا الاستثمارية بين 2022 و2026 هي حوالي 40 مليار دولار. وفي سنة 2022 الاستثمارات ستكون 8 مليارات دولار“، موضحا أن ”ثلث هذه الاستثمارات مع شركاء أجانب“.

وتابع أن ”الحصة الأكبر ستكون للاستكشاف والإنتاج للحفاظ أولا على قدراتنا الإنتاجية، وكذلك هناك خطة مشاريع للتكرير حتى نلبي الطلب الوطني خاصة من ناحية الوقود، حيث هناك مشروع مصفاة في حاسي مسعود أكبر حقول النفط في الجزائر وتوسعة لمصفاة سكيكدة من أجل تحويل بعض المشتقات إلى وقود“.

ومن بين الاستثمارات في 2022 محطة ضخ رابعة لخط الأنابيب الذي ينقل الغاز الجزائري إلى إسبانيا والبرتغال عبر أنبوب ”ميدغاز“ العابر للبحر المتوسط بعد توقيف تزويد الدولتين الأوروبيتين من الأنبوب العابر للمغرب إثر انقضاء مدة العقد الموقع في هذا الصدد في 31 تشرين الأول/أكتوبر، وسيتم تشغيل المحطة خلال كانون الثاني/يناير لتلبية الطلب المتفق عليه وهو 10,5 مليار متر مكعب، كما أكد المدير التنفيذي لـ“سوناطراك“.

وبحسب حكار، فإن ”الشركة حققت نموا في صادراتها من المحروقات بلغ 19% مقارنة خلال 2020، كما ارتفعت المداخيل بأكثر من 70% حيث بلغت 34,5 مليار دولار في نهاية 2021، بينما لم تتعدَ 20 مليار دولار في 2020، خاصة بعد تخفيض الإنتاج من أكثر من مليون برميل يوميا إلى 720 ألف برميل بعد قرار أوبك+ خفض الإنتاج“، موضحا أن ”متوسط سعر النفط كان في حدود 70 دولارا، لكن إستراتيجية سوناطراك مبنية على سعر 50 دولارا، لتفادي أي تقلبات في السوق“.

وتتأثر الجزائر، رابع أكبر قوّة اقتصاديّة في القارّة الأفريقيّة، بتقلّبات أسعار النفط بسبب اعتمادها على العائدات النفطيّة التي تمثّل أكثر من 90% من إيراداتها الخارجيّة، في حين أسهم ارتفاع أسعار النفط في تراجع العجز التجاري للجزائر من 10,504 مليار دولار في نهاية أيلول/سبتمبر 2020 إلى 1,571 مليار دولار في أيلول/سبتمبر 2021، كما أعلن بنك الجزائر المركزي في كانون الأول/ديسمبر الماضي.