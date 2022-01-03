مصادر: "أوبك" تصوت على تعيين المرشح الكويتي هيثم الغيص أمينا عاما جديدا لها

قالت أربعة مصادر في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إن المنظمة صوتت، اليوم، على تعيين المرشح الكويتي هيثم الغيص، أمينا عاما جديدا لها، وفقا لوكالة ”رويترز“.

وحظي مرشح الكويت، هيثم الغيص، بدعم غالبية دول الأعضاء في (أوبك)، لتولي المنصب خلفا للأمين العام الحالي النيجيري محمد باركيندو، الذي تنتهي ولايته الثانية في تموز/ يوليو المقبل.

وكان الغيص قد شغل عدة مناصب في (أوبك)، منها محافظ الكويت لدى (أوبك) للأعوام منذ 2017، ورئيس لجنة التدقيق الداخلي في 2020.

كما ترأس الغيص اللجنة الفنية المشتركة المسؤولة عن مراقبة إنتاج النفط.

أما فيما يتعلق بمؤسسة البترول الكويتية، فقد ترأس سابقا مكاتبها في بكين ولندن، وشغل منصب مدير إدارة البحوث، كما يمتلك هيثم الغيص 30 عاما من الخبرة في الصناعة النفطية.

وسيتعين على الأمين العام الجديد، أن يوازن بين حاجة (أوبك) إلى الإيرادات مقابل ضغوط من الولايات المتحدة لضخ المزيد من الخام للمساعدة في تلبية الطلب، بينما يتعافى من جائحة كوفيد-19.

وبحسب رويترز، من المقرر أن تعقد (أوبك) وحلفاؤها، فيما يُعرف باسم ”أوبك+“، اجتماعا منفصلا، يوم غد الثلاثاء؛ لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج.

ومن المرجح أن تلتزم ”أوبك+“ بالسياسة الحالية، وتؤكد زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا، في شباط/ فبراير.

وفي سياق متصل، أفادت نسخة من تقرير صادر عن اللجنة الفنية المشتركة لمجموعة ”أوبك+“، بأن المجموعة تتوقع أن يكون تأثير السلالة ”أوميكرون“ المتحورة من فيروس كورونا على سوق النفط ”محدودا ومؤقتا“.

وقال التقرير: إنه ”من المتوقع أن يكون تأثير المتحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا خفيفا، وقصير المدى، مع تحسن القدرة عالميا على التعامل مع كوفيد-19، والتحديات المرتبطة به“.