"البترول المصرية": 7 شركات تستحوذ على عمليات التنقيب في 3 قطاعات جغرافية

أعلنت وزارة البترول المصرية، عن استحواذ 7 شركات على عمليات البحث عن البترول والغاز في ثلاثة قطاعات جغرافية.

وكشف وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، نتائج المزايدة العالمية الرقمية الأولى للبحث عن البترول والغاز، واستغلالهما في البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس.

وأضافت الوزارة، وفق بيان رسمي صدر عنها، اليوم الإثنين، أنه ”تم ترسية 8 مناطق بواقع منطقتين بالبحر المتوسط و4 مناطق بالصحراء الغربية ومنطقتين بخليج السويس، على شركات، إيني الإيطالية وبي بي البريطانية وأبكس إنترناشيونال وإنرجين إيجيبت وإينا نافتا وسيبترول وشركة يونايتد إنرجي، بإجمالي مساحات تقدر بنحو 12.3 ألف كيلو متر مربع، بحد أدنى للاستثمارات في فترات البحث؛ تقدر بنحو 250 مليون دولار، وذلك لحفر 33 بئرا كحد أدنى، بالإضافة إلى 23.7 مليون دولار – منح توقيع“.

وقال الوزير المصري، الملا: ”في ظل الظروف العالمية الراهنة والمرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد، فقد حققت تلك المزايدة نتائج إيجابية؛ تسفر عن ضخ مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة“.

وأسهمت بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج في التيسير على الشركات العالمية، للاطلاع على كل البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية لكل المناطق، متمثلة في نحو 42 مسحا سيزميا ثلاثي الأبعاد، وما يقرب من 2894 مسحا سيزميا ثنائي الأبعاد، ونحو 118 بئرًا“.

وكان الوزير المصري، أعلن مد أجل إغلاق أول مزايدة عالمية للعام الماضي 2021 للبحث عن البترول والغاز، واستغلالهما في 24 منطقة تابعة لهيئة البترول وشركة إيجاس إلى نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي.

وأوضح الملا، أن ”المزايدة تعد الأولى التي يتم طرحها رقميا، من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EU، وذلك خلال كلمة بمؤتمر التحول في قطاع البترول والغاز- دعم الاقتصاد المصري، والذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية في مصر“.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن هذه المزايدة، عبر كل من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.

وكان الوزير الملا، قد وقع مع نائب رئيس شركة ”أباتشي“ الأمريكية ومدير عام الشركة بمصر، ديفيد تشي، اتفاقية تلتزم ”أباتشي“ بموجبها بإنفاق 5ر3 مليار دولار كحد أدنى على أعمال البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج في مناطق الامتياز بالصحراء الغربية.