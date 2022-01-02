رويترز: وزراء "أوبك" يبحثون الإثنين تعيين أمين عام جديد للمنظمة

ذكرت وكالة ”رويترز“، مساء اليوم الأحد، أنه من المقرر أن يجتمع وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، غدًا الإثنين، لبحث تعيين أمين عام جديد للمنظمة.

ونقلت الوكالة عن مصدرين من المنظمة، لم تكشف هويتهما، أن هيثم الغيص، محافظ الكويت السابق لدى المنظمة، ”هو المرشح الوحيد لهذا المنصب“.

وكانت الوكالة ذكرت قبل أيام قليلة أن هيثم الغيص ”يحظى بتأييد واسع داخل المنظمة“.

وأشارت حينها إلى أنه ”من المتوقع أن تنتخب أوبك أمينًا عامًا جديدًا أثناء اجتماعها في الرابع من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري“.

ومن المقرر أن يتنحى النيجيري محمد باركيندو الأمين العام الحالي لأوبك، بمجرد انتهاء فترة ولايته الثانية التي استمرت 3 سنوات، في نهاية تموز/ يوليو المقبل.

وساعد باركيندو في إبرام اتفاق مع المنتجين من خارج أوبك، مثل روسيا، لخفض إنتاج النفط العالمي بهدف تحقيق التوازن في السوق.

وسيتعين على الأمين العام الجديد، أن يوازن بين حاجة أوبك إلى الإيرادات مقابل ضغوط من الولايات المتحدة لضخ المزيد من الخام للمساعدة في تلبية الطلب بينما يتعافى من جائحة كوفيد-19 .

ومن المقرر أن تعقد أوبك وحلفاؤها، فيما يُعرف باسم ”أوبك+“، اجتماعًا منفصلًا، يوم الثلاثاء، لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج.

ومن المرجح أن تلتزم ”أوبك+“ بالسياسة الحالية، وتؤكد زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا، في شباط/ فبراير.

وفي سياق متصل، أفادت نسخة من تقرير صادر عن اللجنة الفنية المشتركة لمجموعة ”أوبك+“، بأن المجموعة تتوقع أن يكون تأثير السلالة ”أوميكرون“ المتحورة من فيروس كورونا على سوق النفط ”محدودًا ومؤقتًا“.

وقال التقرير إنه ”من المتوقع أن يكون تأثير المتحور ”أوميكرون“ الجديد خفيفًا، وقصير المدى، مع تحسن القدرة عالميًا على التعامل مع كوفيد-19، والتحديات المرتبطة به“.