النفط يصعد مع تواصل ارتفاع الطلب على الوقود رغم إصابات أوميكرون

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، مواصلة مكاسبها المتتالية المستمرة منذ أيام، مدعومة ببيانات تظهر أن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة لا يزال مرتفعا على الرغم من تزايد حالات الإصابة بالسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا بما يعادل 0.2 % إلى 79.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:17 بتوقيت غرينتش، مرتفعة لليوم الرابع على التوالي.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو 0.3 % إلى 76.79 دولار للبرميل في سابع جلسة على التوالي من المكاسب.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء انخفاض مخزونات النفط الخام 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 كانون الأول / ديسمبر، وهو ما يزيد عن توقعات محللين استطلعت ”رويترز“ آراءهم.

وفي الوقت نفسه، انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير مقارنة مع توقعات المحللين لزيادة في المخزون، ما يشير إلى أن الطلب لا يزال قويا.

ومما قدم مزيدا من الدعم للمعنويات، تحاول حكومات في أنحاء العالم الحد من تأثير الأرقام القياسية للإصابات الجديدة بكوفيد-19 على النمو الاقتصادي من خلال تخفيف القواعد الخاصة بالاختبارات وتضييق نطاق العزل لتستهدف فقط من كانوا على تواصل وثيق مع حالات إيجابية.

وكان كبير المحللين في أواندا، إدوارد مويا، قال في وقت سابق إنه ”بالرغم من الزيادة الحالية في انتشار الفيروس، أظهرت تقارير لإدارة معلومات الطاقة ارتفاع الطلب على المنتجات البترولية إلى مستوى قياسي وعودة صادرات الخام للانتعاش وتسجيل مخزونات الخام الوطنية سحبا أكبر من المتوقع“.

وأضاف ”موجة أوميكرون الحالية قد تؤدي إلى إجراءات تقييدية محدودة في أنحاء الولايات المتحدة لكن لن تكون هناك عودة إلى الإغلاقات التي حدثت في ذروة الجائحة“.

من جهته، قال مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في 16 كانون الأول / ديسمبر الحالي إنه سينهي مشتريات السندات الخاصة بفترة الجائحة في مارس/آذار ويبدأ زيادة أسعار الفائدة بينما لا تزال البطالة منخفضة في حين يتزايد التضخم.

وارتفعت أسعار النفط بما يزيد عن 50 % هذا العام مدعومة بتعافي الطلب وتخفيض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول المتحالفة معها، وهي المجموعة المعروفة باسم (أوبك+)، لإنتاجها.