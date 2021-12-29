لبنان يترقب وصول الغاز المصري أواخر فبراير 2022

قال بيان للرئاسة اللبنانية، اليوم الأربعاء، إن من المتوقع الانتهاء من إصلاحات بخط لنقل الغاز بنهاية فبراير/ شباط بما سيسمح بوصول الغاز المصري إلى لبنان.

ونقل البيان عن وزير الطاقة وليد فياض قوله ”مع حلول أواخر (فبراير) شباط، من المفروض أن يكون قد تم الانتهاء من إصلاح الخط في المرحلة الأولى، بما يسمح بوصول الغاز إلى دير عمار“.

وتقع ”دير عمار“ على بعد ثلاثة كيلومترات إلى الشمال من مدينة طرابلس في شمال لبنان.

من جهتها، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن وزير الطاقة وليد فياض أكد بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم، أن ”تحسين التغذية والنهوض بقطاع الكهرباء يسيران على السكة، عبر استجرار الغاز من مصر عبر سوريا ما يتيح 8 ساعات إضافية“.

وأشار وزير الطاقة اللبناني إلى أن كهرباء الأردن ستزيد ساعات التغذية ساعتين أي 10 ساعات ككل“.

ومن المقرر بموجب خطة تدعمها الولايات المتحدة لتخفيف أزمة الكهرباء في لبنان، أن تزوده مصر بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب يمر بأراضي الأردن وسوريا.

وفي مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفق وزراء الطاقة والنفط في لبنان والأردن ومصر والنظام السوري، على ”خريطة طريق“ لإمداد لبنان بالكهرباء والغاز، لحل أزمة طاقة يعاني منها منذ شهور.

وكان مصطفى مدبولي رئيس الحكومة المصرية قد كشف في 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بسرعة إمداد لبنان بالغاز اللازم لتوليد الطاقة، من أجل حل مشكلة انقطاع الكهرباء.

وأكد مدبولي أن هناك توجيهات واضحة من الرئيس المصري السيسي للحكومة، بتقديم كل ما يلزم من أجل دعم لبنان، ومن ثم فسوف يتم العمل فورا على تلبية طلبات الأشقاء في لبنان.

وأكد خلال اجتماع عقد حينها مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الذي كان يزور القاهرة، أن مصر كانت وستظل دوما داعما للبنان الشقيق، وهو الأمر الذي ترجم بشكل واضح مؤخرا خلال تفشي وباء كورونا، والحادث الأليم لانفجار مرفأ بيروت.

ووعد مدبولي بدراسة المقترح اللبناني لتنفيذ عملية الربط الكهربائي، بالإضافة إلى العمل على سرعة تحديد موعد لعقد اجتماعات الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، برئاسة رئيسي الوزراء.