روسيا: "أوبك+" تقاوم دعوة واشنطن لزيادة الإنتاج وتعطي الأولوية لاستراتيجيتها

ذكر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، أن مجموعة ”أوبك+“ لكبار منتجي النفط ”تقاوم دعوات من واشنطن لزيادة الإنتاج، كونها لا تريد أن تحيد عن سياستها“، وفق ما أوردته وكالة ”رويترز“ للأنباء.

وضغطت الولايات المتحدة مراراً على ”أوبك+“ من أجل تسريع زيادات الإنتاج، مع ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة وتراجع شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وفي مواجهة رفض ”أوبك+“، قالت واشنطن في تشرين الثاني / نوفمبر، إنها ومستهلكين آخرين سيسحبون من احتياطياتهم الاستراتيجية من الخام.

ولدى سؤاله عن سبب رفض ”أوبك+“ للدعوات الأمريكية، ذكر نوفاك أن ”لدى المجموعة رؤية طويلة المدى“.

وقال نوفاك، لمؤسسة ”آر.بي.ٍسي“ الإعلامية: ”نعتقد أنه سيكون من المناسب بالنسبة للسوق أن يظهر في المدى المتوسط كيف سنزيد الإنتاج مع تنامي الطلب“.

وأضاف: ”على الشركات المنتجة أن تعي مسبقاً أي استثمارات يجب أن تخطط لها لضمان زيادة في الإنتاج“.

واتفقت مجموعة ”أوبك“ وحلفاؤها هذا الشهر على التمسك بسياستهم الحالية المتمثلة في الزيادات الشهرية في إنتاج النفط، رغم مخاوف من أن يؤدي سحب الولايات المتحدة من احتياطيات الخام والسلالة الجديدة ”أوميكرون“ المتحورة من فيروس ”كورونا“ المستجد، إلى حدوث انهيار جديد في أسعار الخام.

وقال نوفاك أيضا إن ”السحب المحتمل من المخزونات الاستراتيجية من قبل الولايات المتحدة وكبار المستهلكين الآخرين سيكون له تأثير محدود قصير المدى على سوق النفط“.

وأضاف أنه يتوقع ارتفاع الطلب العالمي على الخام بنحو 4 ملايين برميل يوميا العام المقبل بعد زيادة تصل إلى 5 ملايين برميل يوميا هذا العام.

وأفاد بأن سعرا للنفط بين 65 و80 دولارا للبرميل سيكون مناسبا العام المقبل.

ويقل سعر النفط حاليا عن 80 دولارا للبرميل بقليل.

وانضمت عشر دول لمنظمة أوبك لتشكيل تجمع ”أوبك+“ في عام 2016.

وارتفعت أسعار النفط للجلسة السادسة على التوالي، الأربعاء، مقتفية أثر صعود واسع النطاق في الأسواق العالمية.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا أو 0.3 % إلى 76.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 0101 بتوقيت غرينتش.

ولم يكن خام القياس العالمي مزيج برنت أقل حظا من سابقه، إذ ارتفع هو الآخر 23 سنتا توازي 0.3 % إلى 79.17 دولار للبرميل.

وصعد كلا الخامين قرب أعلى مستوى لهما في شهر.