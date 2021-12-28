بانتظار رفع العقوبات.. إيران تعلن انتهاء تطوير حقل أزادجان النفطي في 2023

قالت وزارة النفط الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن من المقرر استكمال تطوير حقل أزادجان، أكبر حقول النفط في إيران، في منتصف عام 2023، وأن يبلغ إجمالي إنتاجه 320 ألف برميل يوميا.

ويأتي هذا التقرير بعد أن استؤنفت، أمس الإثنين، محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة؛ من أجل إحياء الاتفاق النووي مع إيران، والتي ينصب اهتمام طهران فيها على رفع العقوبات للسماح لها ببيع النفط دون عائق، وجمع إيراداته.

وقال المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية محسن خجستة مهر: ”مع استكمال تطوير مشروع هذا الحقل، سيصل إنتاج النفط الخام إلى 320 ألف برميل يوميا من الحقل“.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن شركة النفط الوطنية وقعت، في يوليو تموز 2020، اتفاقا مع شركة بتروبارس المحلية، على زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 320 ألف برميل يوميا، من 140 ألفا خلال 30 شهرا في حقل أزادجان، وهو أكبر حقل في إيران، وتشترك فيه مع العراق المجاورة.

وانسحبت الولايات المتحدة في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي في عام 2018، وأعادت فرض عقوبات قلصت صادرات إيران من النفط الخام، وأبعدت شركات الطاقة الأجنبية عن أي مشروعات نفطية إيرانية محتملة.

وفي وقت سابق اليوم، قال كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، إن بلاده مستعدة للعودة إلى الالتزامات النووية بشكل كامل، بعد قيام الولايات المتحدة برفع العقوبات عن طهران.

وأوضح باقري كني في حديث للوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“: ”على واشنطن رفع العقوبات أولا قبل عودتنا كليا عن إجراءاتنا النووية“، معتبرا أن ”مفتاح نجاح وتقدم المحادثات هو رفع العقوبات بشكل فاعل ومؤثر“.

وكانت إيران قد بدأت بخفض التزاماتها النووية المنصوص عليها في الاتفاق النووي، في أيار/ مايو 2019، وذلك بعد مرور عام على انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق المبرم عام 2015.