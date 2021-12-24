اتفاق يُلزم "إيني" الإيطالية بضخ مليار دولار استثمارات جديدة في مصر

أعلنت وزارة البترول المصري، أن شركة ”إيني“ الإيطالية سوف تضخ مليار دولار، كاستثمارات جديدة في مجال البحث والإنتاج للبترول والغاز في مصر.

وذكرت الوزارة، في بيان رسمي صادر عنها، اليوم الجمعة، أنه جرى توقيع اتفاقية بين هيئة البترول وشركة ”إيني“ الإيطالية تلزم الأخيرة بالبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في مناطق خليج السويس ودلتا النيل.

وأوضح البيان أن التوقيع، الذي حضره وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، جرى بين الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول عابد عز الرجال، وأليساندرو بوليتي الرئيس التنفيذي لأنشطة الموارد الطبيعية بشركة ”إيني“ الإيطالية.

وأشار بيان الوزارة المصرية إلى أن الاتفاقية تنص على التزام شركة ”إيني“ الإيطالية بإنفاق استثمارات لا تقل عن مليار دولار، بالإضافة إلى التزامها بإنفاق ما لا يقل عن 20 مليون دولار إضافية لحفر 4 آبار.

وأوضحت الوزارة المصرية إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار منهجيتها الجديدة بشأن زيادة معدلات الإنتاج ومواجهة التناقص الطبيعي للآبار باستخدام أحدث التكنولوجيات في بعض المناطق المنتجة حاليًا.

وتركز منهجية الوزارة، وفقًا لبيانها، على العمل على تحقيق المعادلة الصعبة للحصول على شروط متوازنة مع الشركاء وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف مجالات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز وتنميته لدعم الاحتياطيات المؤكدة.

ويندرج ضمن ذات المنهجية، العمل على تأكيد الاحتياطيات المرجحة، التي أظهرتها الدراسات السيزمية وعمليات التقييم المختلفة التي قامت بها الشركات العالمية العاملة في مصر.

وقال الوزير المصري، إن وزارته وضعت منذ العام الماضي، خططا لتحسين النموذج الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات، من خلال تعديل الاتفاقيات الخاصة باستخراج الزيت الخام، حتى تتمكن من استخراج الزيت الخام، الذي يحتاج إلى تكنولوجيا جديدة، حيث اتفقت مع 5 شركاء لتعديل اتفاقيات الزيت الخام في الصحراء الغربية وخليج السويس.

وتوقع وزير البترول المصري، أن لا تقل استثمارات الشركاء الأجانب خلال العام المالي الحالي، الذي ينتهي في شهر تمّوز/يوليو من عام 2022 عن 6 مليارات دولار، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل مع الشركاء على تحديث خطط التنمية.