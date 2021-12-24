روسيا تتوقع ارتفاع أسعار الغاز في 2022

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قوله اليوم الجمعة، إنه يتوقع أسعار غاز مرتفعة نسبيا في العام المقبل.

وتعتمد أوروبا على روسيا لتوفير نحو 35 % من احتياجاتها من الغاز الطبيعي، الذي ارتفع سعره إلى أعلى مستوى على الإطلاق في السوق الفورية هذا الشتاء، وفقا لما أوردته وكالة ”رويترز“.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، إنه من غير المنصف اتهام روسيا بالمسؤولية عن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى مستويات قياسية في أوروبا، في ظل تلبية شركة ”غازبروم“ الروسية التزاماتها كافة في الإمداد.

وصرّح بوتين خلال مؤتمر صحفي سنوي، بأن ”غازبروم“ كان عليها تلبية جميع التزاماتها بموجب الاتفاقات طويلة الأمد قبل التوريد للأسواق الفورية.

وقال إن الشركة زادت من صادراتها، باستثناء تلك الموجهة إلى دول الاتحاد السوفييتي السابق، هذا العام بنسبة 20% في بعض الأحيان، وفقا لما أوردته صحيفة ”الشرق الأوسط“.

وأضاف أن البلدان التي أبرمت عقودا طويلة المدى، مثل ألمانيا، لديها الآن أسعار أقل بكثير ويمكنها حتى أن تعيد بيع الغاز لجيرانها وتحقيق ربح.

وقال بوتين إن أوروبا خلقت مشكلاتها المتعلقة بالغاز بنفسها وعليها أن تحلها بنفسها، مضيفا أنه يشك في أن بعض الغاز الروسي الواصل إلى ألمانيا عبر خط أنابيب يعاد بيعه في نهاية المطاف إلى أوكرانيا.

وتابع بأنه لا حجوزات على خط ”يامال – أوروبا“ لنقل الغاز الروسي لأوروبا، لعدم تلقي طلبات من العملاء، وبخاصة من الشركات الألمانية والفرنسية.

وأضاف بوتين أن العقود طويلة الأجل تكون لها الأولوية على السوق الفورية، كما أن الغاز الذي يتم بيعه وفقا لعقود طويلة الأجل أرخص.

يشار إلى أن خط أنابيب الغاز ”يامال – أوروبا“ يعد أحد المسارات الرئيسة لإمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، ويمر الخط عبر أراضي أربع دول: روسيا وبيلاروسيا وبولندا وألمانيا. والطاقة التصميمية للأنبوب 32.9 مليار متر مكعب متر من الغاز سنويا.

وفي العام الماضي، انتهى عقد ترانزيت الغاز طويل الأجل بين شركة ”غازبروم“ وبولندا، لذلك تقوم الشركة الروسية في العامين 2020 – 2021 بحجز سعة في الأنابيب من خلال مزادات.