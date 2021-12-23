بوتين: روسيا غير مسؤولة عن ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن من غير المنصف اتهام روسيا بالمسؤولية عن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى مستويات قياسية في أوروبا؛ في ظل تلبية شركة ”غازبروم“ الروسية كافة التزاماتها في الإمداد.

وصرح بوتين خلال مؤتمر صحفي سنوي، بأن ”غازبروم“ كان عليها تلبية جميع التزاماتها بموجب الاتفاقات طويلة الأمد قبل التوريد للأسواق الفورية، مضيفًا أن ”البلدان التي أبرمت عقودا طويلة المدى، مثل ألمانيا، لديها الآن أسعار أقل بكثير ويمكنها حتى أن تعيد بيع الغاز لجيرانها وتحقيق ربح“.

وقال بوتين، إن أوروبا خلقت مشكلاتها المتعلقة بالغاز بنفسها وعليها أن تحلها بنفسها، مضيفا أنه يشك في أن بعض الغاز الروسي الواصل إلى ألمانيا عبر خط أنابيب يعاد بيعه في نهاية المطاف إلى أوكرانيا.

وكان أموس هوكستين، مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن، لأمن الطاقة، قد قال الشهر الماضي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يقترب من استخدام الغاز الطبيعي كأداة سياسية إذا لم ترسل روسيا الوقود إلى أوروبا التي تعاني نقصا حادا في الطاقة.

وأبلغ هوكستين، الصحفيين عندما سئل عما إذا كان بوتين يستخدم الغاز كسلاح: ”أظن أننا نقترب من ذلك الحد إذا كان لدى روسيا فعلا إمدادات من الغاز يمكن توريدها واختارت ألا تفعل ذلك إلا إذا أذعنت أوروبا لمطالب أخرى لا علاقة لها على الإطلاق بالطاقة“.

وأضاف أن ”أسعار الغاز في أوروبا ترتفع ليس فقط بسبب أحداث في المنطقة بل أيضا بسبب موسم جفاف في الصين التي خفضت إنتاج الطاقة من المصادر المائية، وكذلك تزايد المنافسة العالمية على الغاز الطبيعي“.

وأشار إلى أنه في حين أن عددا من العوامل أدت إلى أزمة الغاز الأوروبية، فإن روسيا في أفضل وضع يمكنها من مساعدة أوروبا.

وقال أيضا إنه لا يساوره شك في أن المورد الوحيد في الوقت الحالي الذي يمكنه فعلا أن يحدث فرقا لأمن الطاقة الأوروبية هذا الشتاء هو روسيا.

وذكر أن روسيا يمكنها زيادة عمليات المنبع لإنتاج الغاز وينبغي لها أن تفعل ذلك سريعا من خلال خطوط الأنابيب القائمة.