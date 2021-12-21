أمريكا تصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بحلول 2022

من المقرر أن تصبح الولايات المتحدة أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بحلول العام 2022، لتتجاوز قطر وأستراليا وربما تظل تحمل هذا اللقب لسنوات قادمة.

وفي حين كانت الصين واقتصادات كبرى أخرى في أوروبا وآسيا تصارع للحصول على إمدادات كافية للتدفئة وتوليد الطاقة، كانت الولايات المتحدة تجلس على مخزون ضخم من الإمدادات سينمو أيضًا خلال السنوات المقبلة.

ووفقاً لوكالة رويترز، يسجل الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال مستويات قياسية كل عام منذ 2015، فيما يرجع السبب وراء ذلك غالباً إلى الطلب المتزايد في الصين وبقية الدول الآسيوية. واستطاعت الصادرات الأمريكية من الغاز الطبيعي المسال الارتفاع على نحو متزايد وتلبية احتياجات الكثير من الطلبات العالمية.

وتسجل الصادرات الأمريكية من الغاز الطبيعي المسال مستويات جديدة كل عام منذ 2016 ومن المتوقع أن تستمر كذلك في 2022.

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن تصل الصادرات الأمريكية من الغاز الطبيعي المسال إلى 11.5 مليار قدم مكعب يوميا في 2022.

وتمثل هذه الكمية نحو 22 % من الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال الذي من المتوقع أن يصل إلى 53.3 مليار قدم مكعب يوميا بحلول العام القادم، بحسب محللين من بنك جولدمان ساكس، لتتجاوز الولايات المتحدة بذلك أستراليا وقطر، اللتين تعتبران من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في الوقت الراهن.

في الإطار ذاته، تُعدّ أمريكا أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم بنحو 914.6 مليار متر مكعب بنهاية 2020، مع استهلاك غالبية الإنتاج محليًا، فهي أيضًا أكبر مستهلك للغاز عالميًا.

وفي الوقت الحالي، تصدّر أمريكا 10% من الغاز الطبيعي على هيئة غاز مسال، وسجلت صادرات الغاز المسال ما متوسطه 9.6 مليار قدم مكعبة يوميًا في النصف الأول من 2021، بزيادة 42% أو 2.8 مليار قدم مكعب يوميًا، مقارنة بالمدة نفسها من عام 2020، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة.

وفي حين أن النمو القوي للصادرات من المحتمل أن يؤثّر في أسعار الغاز، فإن أكبر العوامل المحركة للأسعار تاريخيًا هي الاضطرابات غير المتوقعة، مثل تلك الناجمة عن الطقس في جانب الطلب واضطرابات الإنتاج على جانب المعروض، كما حدث في عام الوباء والعواصف التي شهدتها أمريكا هذا العام.