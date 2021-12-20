"نورد ستريم 2" يضع ألمانيا بين مواجهة بوتين والمخاطرة بمستقبل الطاقة

قالت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، إن ألمانيا تواجه اختيارًا صعبًا بين المخاطرة بمستقبلها في مجال الطاقة، وبين مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ظل الحشود العسكرية الروسية التي تنذر بعدوان جديد على أوكرانيا.

وأضافت بقولها، في تحليل إخباري نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين: ”بعد بنائه بتكلفة تصل إلى 11 مليار دولار، فإن أنبوب الغاز الطبيعي نورد ستريوم 2 من روسيا إلى ألمانيا يمثل شريان حياة لإمداد المصانع الألمانية بالطاقة، وفي الوقت ذاته هدية لبوتين، وهو يحاول جعل القارة الأوروبية أسيرة للغاز الروسي“.

ومضت تقول ”أيّا كان الأمر، فإن السؤال الرئيس الذي يواجه مستقبل المشروع يتمثل في ما إذا كان أنبوب الغاز الطبيعي نورد ستريم 2 سيبدأ العمل بالفعل؟“.

ورأت الصحيفة أنه بعد أقل من أسبوعين على بدء ولاية المستشار الألماني الجديد أولاف شولتز، فإن مصير نورد ستريم 2 يمثل صداعًا لا داعي له، وأحد أكبر الاختبارات المبكرة للقيادة الألمانية في عالم ما بعد المستشارة السابقة أنجيلا ميركل.

وتابعت قائلة ”منذ نهاية العمل فيه في سبتمبر الماضي، بعد 5 أعوام كاملة، فإن الأنبوب جاهز للتشغيل، ولكن مع الحشد العسكري الروسي الكبير على الحدود مع أوكرانيا، فإن شولتز يواجه ضغوطًا هائلة من حلفائه الأوروبيين لاستغلال نورد ستريم 2 ليكون سلاحًا ضد بوتين“.

وأردفت بقولها ”يرى منتقدون أنه من خلال مشروع أنبوب نورد ستريم 2، فإن الألمان يسلمون رقابهم إلى مشنقة بوتين“.

واستطردت قائلة ”خلال الأشهر الأخيرة، تعرضت روسيا لاتهامات بتعمد عدم الوفاء باحتياجات أوروبا المتزايدة من الغاز؛ ما تسبب في ارتفاع كبير للأسعار، وانخفاض مستويات الاحتياطي في القارة، وهي الاتهامات التي نفاها بوتين، ولكن منتقدين اعتبروها رسالة من موسكو إلى الاتحاد الأوروبي: إما تشغيل الأنبوب وإما مواجهة أمور أخرى“.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء البولندي ”ماتيوز موراوسكي“ طالب شولتز خلال الشهر الجاري بعدم الاستسلام للضغوط الروسية بخصوص نورد ستريم 2، وألا يسمح باستغلال الأنبوب كوسيلة للابتزاز.

وقالت ”واشنطن بوست“ إن شولتز يواجه حسابات أكثر تعقيداً، لأنه رغم الذكريات الأليمة عن الحقبة السوفيتية، فإن العديد من الألمان لديهم آراء براغماتية تجاه روسيا أكثر من نظرائها في الغرب، حيث تظهر استطلاعات الرأي أن الرأي العام الألماني لا يثق في بوتين، ولكن هذه الثقة ليست أعلى فيما يتعلق بالأمريكيين والبريطانيين والفرنسيين والسويديين والهولنديين، بالإضافة إلى ذلك، فإن الألمان كانوا دائماً يدعمون بشكل عام استكمال خط الأنابيب.

وختمت تحليلها الإخباري بتصريح لـ“جودي ديمبسي“، الزميلة البارزة في معهد كارنيغي أوروبا، والتي قالت ”بصراحة، فإن بوتين يجب أن يكون في أقصى درجات الاستمتاع في الجنة وهو يتابع هذا المشهد“.