تراجع أسعار النفط بفعل انتشار أوميكرون السريع

تراجعت أسعار النفط أكثر من %2 اليوم الاثنين، إذ غذى ازدياد الإصابات بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا في أوروبا والولايات المتحدة مخاوف المستثمرين، من أن يؤدي فرض قيود جديدة على الأعمال لمكافحة انتشاره إلى انخفاض الطلب على الوقود.

وتراجع مزيج برنت في المعاملات الآجلة 1.92 دولار أي 2.6 % إلى 71.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 0436 بتوقيت جرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.09 دولار أي 3% إلى 68.77 دولار للبرميل، وفقا لرويترز.

وقال كلفين وونج محلل الأسواق لدى سي.إم.سي ماركتس، إن هبوط النفط يتسق فيما يبدو مع هبوط مؤشري الأسهم ستاندرد آند بور 500 وناسداك 100.

وعزا الهبوط إلى المخاوف من القيود الوشيكة على النشاط الاقتصادي لاحتواء انتشار أوميكرون على مستوى العالم.

من ناحية أخرى، زادت شركات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع حفارات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الثاني على التوالي.

وكان العالم الأمريكي البارز أنتوني فاوتشي، مستشار البيت الأبيض للأزمة الصحية، قد حذر من أن المتحور ”أوميكرون“ من فيروس كورونا ينتشر في كل أنحاء العالم، معبرا عن قلقه حيال عدد الأميركيين الذين لم يتلقوا التطعيم حتى الآن.

وقال فاوتشي إن ”هذا الفيروس غير عادي“، في إشارة إلى سرعة انتشار ”أوميكرون“، مضيفا أن المتحور سيصبح مهيمنا و“سنواجه أسابيع أو أشهرا صعبة مع دخولنا في عمق فصل الشتاء“، وفقا لما نقلته وكالة ”فرانس برس“.

وأضاف أن المتحور ينتشر ”بسرعة حقا، حرفيا في كل أنحاء العالم، وبلا أدنى شك في بلدنا“، معربا عن قلقه من أن نحو 50 مليون أمريكي مؤهلين للتطعيم لم يتلقوا اللقاح بعد.

وتابع فاوتشي: ”عندما يكون لديك هذا المستوى من الهشاشة ويكون لديك فيروس مثل أوميكرون ينتشر بسرعة كبيرة، فمن المحتمل جدا أننا سنشهد في بعض أجزاء البلاد ضغطا كبيرا على النظام الاستشفائي وكذلك على العاملين الصحيين“، مطالبا الأمريكيين بتلقي التطعيم والجرعات المعززة.

وينتشر المتحور ”أوميكرون“ من فيروس كورونا سريعا حول العالم، ما تسبب في فرض قيود في كثير من البلدان، على غرار هولندا التي فرضت إغلاقا.

وأودت الجائحة بحياة أكثر من 5 ملايين شخص في أنحاء العالم، منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض أواخر ديسمبر 2019.